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偽造車牌層出不窮 交通部：修法提高罰鍰至3.6萬讓違規駕駛不敢買

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
偽造車牌事件層出不窮，為此交通部將修法提高罰鍰上限，從現行的1萬800元，提高至3萬6000元。圖為台中警方查獲懸掛偽造車牌。圖／警方提供
偽造車牌事件層出不窮，為此交通部將修法提高罰鍰上限，從現行的1萬800元，提高至3萬6000元。圖為台中警方查獲懸掛偽造車牌。圖／警方提供

偽造車牌事件層出不窮，為此交通部修法提高罰鍰上限，從現行的1萬800元，提高至3萬6000元，並當場沒入車輛銷毀；汽車駕駛若非車輛所有人，也將一併開罰，汽機車都適用。交通部表示，將透過源頭管制、跨機關查緝、修法加重處罰等方式，讓違規業者及駕駛不敢買、不敢賣。

立法院交通委員會今邀請交通部部長陳世凱、交通部公路局就「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」進行專題報告，並備質詢。

交通部表示，行政院於今年9月4日、10月11日跨部會召會研商防制偽變造車牌策進作為，交通部也針對無照駕駛部分，交通部近期也2度邀集相關單位凝聚共識，並研商修法中。

根據交通部統計，近3年偽造號牌違規數據，2022年有169件、2023年251件、今年截至10月有1012件，包含8月259件、9月181件、10月137件，經跨機關合作斷源及稽查，9月較前月減少30%、10月較前月減少47%，從9月起已呈下降趨勢。

變造車牌部分，2022年56件、2023年50件，今年截至10月有69件；隱匿號牌（領有號牌未懸掛或不依指定位置懸掛），2022年2006件、2023年932件、今年截至10月有847件；塗抹或安裝其他器具不能辨識號牌部分，2022年2014件、2023年2227件、今年截至10月有3018件，其中以安裝其他器具為大宗。

交通部指出，若遭查確認偽變造號牌，將依違反道教條例第12條第1項第3款處3600元至1萬800元罰鍰，且禁止其行駛、牌照扣繳，並得移置保管其車輛；隱匿車牌則依上開條例第12條第1項第7款，並進行相同懲處；若違規塗抹或安裝其他器具不能辨識號牌，則罰2400至4800元罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

針對防止及查緝作為，公路局表示，已與關務署合作自今年9月4日起，請各海關於貨品輸入時加強查核，迄今已有3件移送警察機關偵辦；10月14日進行跨部會會議後，與經濟部、財政部、內政部共同研商邊境管制及通報機制之精進措施，已研擬新增貨品名稱及禁止輸入規定，將請經濟部國際貿易署公告管制。

交通部表示，已多次函請網購平台業者下架，並應宣導相關法律責任，目前蝦皮購物、露天市集及Yahoo拍賣等3家，已配合自主檢視下架；在社群平台方面(臉書、Line、Youtube、抖音)，數位發展部已協助公路局與業者建立通報下架管道，迄今有41件下架；另也建立網路平台巡查機器人程式定期巡查，迄今已查獲512件即通知業者下架。

交通部指出，公路局已透過異常通行記錄及民眾向監理、裁決機關申訴遭偽造號牌等資訊，於車籍系統註記，目前已建立171筆疑似偽造號牌灰名單；監理機關同時也提供縣市政府停管機關疑似偽造號牌灰名單，於執行車輛收費業務時協助查核、通報，迄今有76件通報。

另外，各監理機關於執行業務時，包含窗口、檢驗、收繳號牌及路檢聯稽，若有查獲偽造號牌者，即時通報警察機關偵辦，目前有21件通報。

交通部表示，已擬具道路交通管理處罰條例第12條、第85條之3修正草案，調整使用偽造、變造或矇領號牌及其他未懸掛號牌者之罰鍰額度上限，從現行最高1萬800元提高至3萬6000元，並增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛非車主的駕駛人等規定。

交通部 修法 蝦皮購物

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