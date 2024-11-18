27日入秋最強冷空氣來了！氣象署：是否冷氣團仍需觀察

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，歐、美模式同步預測，27日前後會有一波較強的冷空氣來襲，會不會是入秋以來首波大陸冷氣團？還有變數，持續觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」說，到22日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢，台北今白天約24度，空曠地區18度，中午約24、25度，清晨夜間約18到19度，空曠地區18度；23日東北季風減弱。

賈新興說，27日北方冷空氣的強度仍需觀察，目前預測屆時台北約14到15度。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，入秋以來幾波冷空氣都比較弱，目前這波東北季風比上波強，今晚明晨最冷，北台灣約18-20度，局部可能16度，周三清晨也是如此；周三白天略回溫，本周最低溫約20、21度。

黃恩鴻說，目前預測下周三（27日）有一波冷空氣比這波強，是入秋以來最強冷空氣，但屆時會是幾度，有無符合冷氣團﹙14度以下﹚的情形，還需再觀察。