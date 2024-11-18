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東北季風+萬宜颱風外圍雲系影響 水氣偏多雨炸4地

東北季風+萬宜颱風外圍雲系 雨炸4地

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
東北季風增強，水氣偏多，北台濕涼。本報資料照片
東北季風增強，水氣偏多，北台濕涼。本報資料照片

今除受東北季風影響，加上萬宜颱風外圍雲系影響，水氣偏多，北台濕涼。中央氣象署指出，北部及東半部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部山區也有機會出現局部大雨；中南部地區及澎湖金門、金門也有局部短暫雨。

溫度方面，氣象署指出，馬祖整天偏涼，氣溫19到20度；北部及宜花整天濕涼，整天溫度約20至24度。其他地區白天舒適、溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨較涼，低溫21至23度。

由於東北風明顯增強，今晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺左右。

氣象署指出，萬宜颱風減為中颱，對台灣無直接影響，但今明兩天進入南海後，外圍雲系使台灣附近水氣增多，迎風面降雨持續明顯，明天基隆北海岸及東北部、大台北山區有局部大雨，其他地區亦有局部短暫雨。

明天北部及東北部約18到24度，花東21到26度，中南部20到28度；至於澎湖21到24度，金門17到23度，馬祖17到19度。

氣象署表示，台南以北、東半部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級的強陣風；台南以北、東半部沿海及外島浪高可達3至5公尺。

澎湖 金門 馬祖

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