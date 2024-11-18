周五小雪！4生肖運勢高下立判 猴、虎當心忌一色

11月22日迎來節氣「小雪」，民俗專家廖大乙說，本週五邁入「青龍年」倒數第5個節氣，肖牛、羊者運勢佳可趁勝追擊，讓明年運勢好上加好；反觀，蛇年小偏沖的肖猴、虎者走衰運，煞北、色屬黑，建議別穿黑色衣物，亮色系穿搭為宜。

廖大乙指出，今年甲辰龍年是沒有「立春」的「極陰年」，因此颱風、地震等不可抗拒的天災頻傳，更因人心、政治紊亂，「不走正道的人太多」，許多表裡不一、不法之士被揭穿踢爆，國家、社會、景氣等整體運勢都不順，更應好好祈願來年。

而青龍年將迎來倒數第5個節氣「小雪」，民眾若覺得今年運勢欠佳，可把握「小雪」及剩下「大雪」、「冬至」、「小寒」、「大寒」4節氣也能把握時機求轉運；而該小雪顧名思義是氣候上轉換，也就是開始下雪，運勢上更是磁場變動大的日子。

廖大乙說，青龍年小偏沖的牛、羊2生肖，可望在龍年節氣尾聲「倒吃甘蔗」，從小雪開始轉運，建議可以趁勝追擊，透過「大公」布施讓來年好上加好，而布施不一定是捐錢，買喜糖請朋友吃、打電話關心長輩等都是，有助於招來好因緣。

反觀，乙巳蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，運勢恐開始走下坡，尤其小雪當天日沖猴外，青蛇年小偏沖的猴、虎2生肖恐衰運當頭，凡事務必當心留意，因煞北代表色屬黑，建議別穿黑色衣物，以亮色系穿搭為宜，展現活力可破衰運。

此外，想銜接蛇年好運勢，他也建議，不妨在年底前好好反省自身犯錯或做得不好的部分認錯改進，從心出發，並把握小雪這天上午7時至下午7時行善布施，也能去人多之處、過個隧道等時默念「好運來、壞運去、招貴人」吸收正能量。