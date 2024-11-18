聽新聞
0:00 / 0:00

放任不管 塑膠垃圾2050年將倍增

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
綠色和平發布東亞分部2024年所執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，在台灣、韓國及香港都發現塑膠垃圾數量占比第一，且以主力品牌為主。（取材自綠色和平）
綠色和平發布東亞分部2024年所執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，在台灣、韓國及香港都發現塑膠垃圾數量占比第一，且以主力品牌為主。（取材自綠色和平）

全球塑膠公約最後一輪談判將於十一月廿五日至十二月一日在南韓釜山舉行，該公約有望成為全球第一部針對塑膠祭出法律約束力的協定。專家表示，在沒有採取任何措施面對塑膠汙染問題的情況下，二○五○年全球每年因為管理不善的塑膠廢棄物將會增加一倍，達到一點二一億噸。

國際期刊「科學」（Science）日前公開一篇使用機器學習模型的研究，預測在沒有採取任何措施面對塑膠汙染問題的情況下，二○五○年全球每年因為管理不善的塑膠廢棄物將會增加一倍，達到一點二一億噸，同時也會造成全球溫室氣體排放量增加百分之卅七，達到三三億五千萬噸二氧化碳。

台灣循環經濟與創新轉型協會循環經濟策略顧問廖孟儀，透過台灣科技媒體中心（SMC）表示，全球塑膠公約修訂草案中包括，規範塑膠產品添加再生塑料比率至少百分之四十、限制原生塑膠產量上限不超過二○二○年的產量、投資五百億美元於廢棄物管理設施和徵收塑膠包裝稅。

研究結果顯示，結合這四項措施可以將管理不善的塑膠廢棄物減少百分之九十一，並且可以使與塑膠相關的溫室氣體排放量減少三分之一。

廢棄物 法律約束

延伸閱讀

溫哥華駐處處長投書加媒 籲支持台灣參與氣候公約

研究：若未減塑 全球塑膠垃圾2050將增1倍

當搖滾遇上鐵幕：捷克民主之路上的文化暗戰，比英雄更能撼動政權

全球塑膠公約談判月底展開 環境部將派員參與掌握

相關新聞

東北季風來襲！周三前豪雨炸2地 最低溫下探17度時間點曝

東北季風來襲，全台各地溫度均略降，周一至周二清晨低溫下探17度，成本周最低溫時刻，中央氣象署預報員張竣堯表示，周三前受到...

天母知名日式甜點店泡芙疑發霉今停售 北市稽查抓2缺失限期改善

台北天母知名日式甜點連鎖店傳出食安疑慮，有民眾看到店家將發霉泡芙與要賣的泡芙擺放相當近。北市衛生局今派員稽查，業者已暫停...

地牛翻身！台中17:50規模3.4地震 最大震度1級「5縣市有感」

中央氣象署發布小區域有感地震報告，台中市今下午5時50分發生規模3.4地震，震央位於台中市太平區，深度27.8公里，屬於...

印度產含蘇丹紅薑黃粉 高雄進口貿易商已賣出5714公斤

北市衛生局與桃園市衛生局擴大抽驗市售辛香料，發現含蘇丹紅色素的薑黃粉皆來自高雄市進口商德和貿易公司。高市衛生局表示，該公...

便秘怎麼辦？3種高纖水果大公開 它小小一顆就有2.4克纖維

你也飽受便秘困擾嗎？李婉萍營養師在臉書發佈影片提名三個便秘時可以攝取的「推薦的高纖水果名單」，一起來看看吧！

強颱萬宜風眼清晰 粉專：明後天外圍水氣飄台灣上空「雨炸3地」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱萬宜強度稍微減弱，但還是很厲害的強烈颱風，核心依然紮實，風眼清晰可見，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。