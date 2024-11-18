放任不管 塑膠垃圾2050年將倍增

全球塑膠公約最後一輪談判將於十一月廿五日至十二月一日在南韓釜山舉行，該公約有望成為全球第一部針對塑膠祭出法律約束力的協定。專家表示，在沒有採取任何措施面對塑膠汙染問題的情況下，二○五○年全球每年因為管理不善的塑膠廢棄物將會增加一倍，達到一點二一億噸。

國際期刊「科學」（Science）日前公開一篇使用機器學習模型的研究，預測在沒有採取任何措施面對塑膠汙染問題的情況下，二○五○年全球每年因為管理不善的塑膠廢棄物將會增加一倍，達到一點二一億噸，同時也會造成全球溫室氣體排放量增加百分之卅七，達到三三億五千萬噸二氧化碳。

台灣循環經濟與創新轉型協會循環經濟策略顧問廖孟儀，透過台灣科技媒體中心（SMC）表示，全球塑膠公約修訂草案中包括，規範塑膠產品添加再生塑料比率至少百分之四十、限制原生塑膠產量上限不超過二○二○年的產量、投資五百億美元於廢棄物管理設施和徵收塑膠包裝稅。

研究結果顯示，結合這四項措施可以將管理不善的塑膠廢棄物減少百分之九十一，並且可以使與塑膠相關的溫室氣體排放量減少三分之一。