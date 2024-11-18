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有行旅／來傳世家園 當一日莊主

聯合報／ 本報訊

在苗栗，有一座遺世獨立的傳世莊園，簡單極致的建築風格，處處可見的大窗，跟著有行旅當一回一日莊主。旅程將帶領旅人探索懸崖庭園，體驗光影和設計美學；欣賞普羅旺斯玫瑰花園和閒適優雅的南法老屋。同時於窯烤庭園品味山野風味美食，見學農場採摘手作漬果；並安排花藝職人導覽，探索園藝藝術美學。

有行旅「傳世家園一日莊主」旅程，兩梯次十二月十三日和二○二五年一月十日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/DKnKZQ

老屋 花藝

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