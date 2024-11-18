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搶救腦中風 「晚時間窗」聯防擴大

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署長石崇良表示，去年針對缺血性腦中風患者推動延長溶栓、取栓治療時間，最新統計，新制上路至今，溶栓治療人數上升27%、取栓人數增加37%。記者沈能元／攝影
健保署長石崇良表示，去年針對缺血性腦中風患者推動延長溶栓、取栓治療時間，最新統計，新制上路至今，溶栓治療人數上升27%、取栓人數增加37%。記者沈能元／攝影

時序進入冬天，腦中風患者增加，衛福部健保署去年針對缺血性腦中風患者推動「晚時間窗」政策，延長溶栓、取栓治療時間。新制上路至今最新統計，溶栓治療人數上升百分之廿七、取栓人數增百分之卅七，挽救不少悲劇發生。

台灣腦中風學會昨舉辦卅周年年會暨台北醫學大學國際腦中風論壇，健保署長石崇良表示，缺血性腦中風為國內最常見的腦中風型態，大腦血管快速阻塞，或近端大血管血栓脫落而造成腦栓塞，為提高搶救成效，去年底實施「晚時間窗」政策。

先是放寬「血栓溶解劑及處置的執行時間」，從發作後三小時延長四點五小時，截至今年八月治療人數自四三七人上升至五五六人；後來再放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，由原先適應症腦血管前循環在發作內八小時內執行延長至廿四小時內，治療人數自二四九人增至三四二人，共搶救二百多名患者及家庭。

石崇良表示，透過「晚時間窗」政策，延長溶栓、取栓治療時間，成效顯著。明年實施腦中風區域聯防，鼓勵各醫院建立網絡救治病人，預算自今年一點二七億元增至二點六八億元，另納入遠距會診配套措施，設置轉診資訊系統平台，提升品質及效率。

此外，健保署著手規畫「動脈粥狀硬化心血管疾病風險分級計畫」，只要被歸類於「非常高」與「極高」風險等級且已有中風病史患者，明年起健保獎勵各大醫院聘請個管師追蹤病人用藥情況、三高控制，應可有效降低再次中風機率。

國內專家建議，腦質斷層灌注掃描對腦中風病人相當重要，希望額外給付或加成。對此，健保署醫管組專委陳依婕說，未來將針對腦中風患者連續性血流監測，給予加成給付。

健保署 患者 腦中風

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