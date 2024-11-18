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印度薑黃粉 再驗出蘇丹紅

聯合報／ 記者鄭國樑林佳彣徐白櫻／連線報導
台北市衛生局在「嚴選印度薑黃粉（有效日期：2026/7/10）」檢出蘇丹色素。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局在「嚴選印度薑黃粉（有效日期：2026/7/10）」檢出蘇丹色素。圖／台北市衛生局提供

蘇丹紅風暴再擴大。桃園市、台北市衛生局近日擴大抽檢，分別發現健康日記生醫販售的「生機薑黃粉」、富山食品行販售「純印度薑黃粉」都檢出蘇丹紅色素，源頭皆為高雄市進口商德和貿易公司，高市衛生局追查業者從印度進口1萬公斤薑黃粉，共售出5714公斤，已要求下架回收。

桃市衛生局擴大抽驗市售調味辛香料83件，包括咖哩粉、薑黃粉，2件檢出蘇丹色素1號，分別為日前食藥署已發布的濟生公司生產薑黃粉，及到全聯福利中心抽檢的健康日記生醫公司販售「生機薑黃粉」（效期2026.06.18），要求全聯昨須完成下架。

北市衛生局也啟動市售調味料抽驗專案，於網購平台抽驗富山食品行販售「純印度薑黃粉」（效期2026.06.07）、樸仕生技販售「嚴選印度薑黃粉」（效期2026.07.10），分別檢出蘇丹色素1號陽性及蘇丹色素1號、4號陽性，立即稽查命業者下架回收，民眾如有購買請立即停止使用。

經北市、桃市衛生單位分頭到工廠稽查，「嚴選印度薑黃粉」來源為德和貿易公司，「純印度薑黃粉」來源則是健康樂活生醫，而健康樂活生醫售出給桃園市健康日記生醫公司代工的「生機薑黃粉」，都用了同一批原料，都來自高市德和貿易。 

高市衛生局追查，德和貿易7月16日自印度進口1萬公斤薑黃粉，售出5714公斤、庫存4225公斤、損耗61公斤，已命業者立即下架回收。

印度 蘇丹紅 衛生局

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