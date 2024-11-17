GEMS-Taiwan登革熱研究 勇奪今年iGEM全球高中組總冠軍

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
GEMS Academy創辦人王紹任說，GEMS Academy培訓來自台灣6個學校共28名高中生，組成GEMS-Taiwan團隊，經研究阻斷登革熱傳播方法，勇奪2024年國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）高中組總冠軍(Grand Prize)殊榮。圖／取自GEMS Academy臉書
GEMS Academy創辦人王紹任說，GEMS Academy培訓來自台灣6個學校共28名高中生，組成GEMS-Taiwan團隊，經研究阻斷登革熱傳播方法，勇奪2024年國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）高中組總冠軍(Grand Prize)殊榮。圖／取自GEMS Academy臉書

2024年國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）日前於法國巴黎凡爾賽展覽館圓滿落幕。在全球高中組152支隊伍激烈競爭中，來自台灣的團隊GEMS-Taiwan研究阻斷登革熱傳播方法，勇奪高中組總冠軍（Grand Prize）。

GEMS Academy創辦人王紹任說，GEMS Academy培訓來自台灣6個學校共28名高中生，組成GEMS-Taiwan團隊，培訓過程於文獻研究時，發現甜菜根中含有大量土臭素，利用台灣本土甜菜根的土臭素氣味，進行引誘白線斑蚊的實驗，經嚴謹實驗邏輯和數據，證實甜菜根能有效吸引白線斑蚊，團隊於是設計誘蚊產卵器，並利用甜菜根萃取物誘導成蚊進入裝置產卵。

GEMS-Taiwan團隊並在台北內湖的GEMS Academy實驗室，應用合成生物學技術，合成13個基因片段，其中12段基因為生物殺蟲劑蛋白，以開發對環境無害的生物蛋白，並加入甜菜根萃取物中，同時引誘及消滅白線斑蚊幼蟲，達到從幼蟲階段阻斷登革熱的傳播，以及環境友善目標。

王紹任說，實驗室外，學生們運用數學軟體模擬登革熱傳播模型，結合生物實驗的數據進行疾病傳播預測。學生們開發自動計算蚊卵數量的軟體，並設計簡易的誘蚊裝置，實現技術應用的多樣化。

GEMS-Taiwan團隊於今年10月26日決賽與中國大陸隊伍進入全球前二並勝出，奪得高中組世界冠軍（Grand Prize）, GEMS-Taiwan為台灣唯一進入全球決賽（Finalist）及前十名的（Top 10）榮譽。

GEMS-Taiwan團隊更一舉贏得最佳遺傳構建體獎 （Best New Basic Part Prize）、最佳專案宣傳影片獎（Best Project Promotion Prize） 和最佳競賽網頁獎（Best Wiki Prize），團隊也得到最佳模型、最佳教育和最佳報告提名, 並獲得金牌。

GEMS-Taiwan學生們利用課餘時間從培訓、研究實驗、建立大數據模型、實現社區教育宣導、軟硬體開發與台灣及海內外國際產學合作，把所學知識學以致用，實踐在現實生活，贏得來自世界各國400多位生物專家評審的青睞，勇奪高中組總冠軍，在國際舞台展現創新思維與深厚的技術實力。

王紹任說，這次GEMS Academy團隊奪得冠軍，特別感謝國家蚊媒傳染病防治研究中心首席顧問陳錦生和台大公共衛生學院教授蔡坤憲，與學生進行面訪和討論後，邀請團隊參觀台大公衛學院的蚊蟲實驗室，學習白線斑蚊的培育與實驗技巧。讓學生得以運用自行合成基因（生物殺蟲劑蛋白），進行白線斑蚊幼蟲實驗，讓學生在研究之中跳脫課本的框架，真切體會到進行實驗研究。

iGEM（International Genetically Engineered Machine）是一年一度世界級的合成生物學競賽，該競賽由MIT麻省理工學院於2004年首創，旨在培養合成生物學人才，促進各國高中及大學在合成生物學領域的學習、交流與合作。參賽學生需運用合成生物學技術，將設計好的基因片段置入特定細胞，使細胞有特定表現，用以解決現實世界中的問題。

自2021年以來，GEMS Academy培訓學生進行多領域的研究，包括維生素D缺乏症的改善研究、台灣香蕉黃葉病的抑制及台灣珊瑚保育。GEMS-Taiwan 2024將目標鎖定於由病媒蚊傳播的登革熱，有鑑於臺灣本土防治經驗，及WHO估計因氣候變遷全球估計有40億人口存在登革熱風險之中，GEMS-Taiwan期在傳染病的領域中，得以發掘解決方案並貢獻於世界公共衛生領域。

團隊 登革熱 白線斑蚊

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