外公臥床接連父母失智 「伴親終老」也是預習自己的老

照護失智長輩，是一場長期抗戰，病情輕中重度的照護需求各異，資深媒體人池熙羣因外公跌倒臥床、父母失智，深深體會到照顧者的困境。他彙整了10年的照顧心得，集結出版「陪伴失智雙親的18堂照顧心法」，分享食衣住行的注意要點，減少親人不適當的脫序行為。

池熙羣分享，在45歲前，外公跌倒長時間臥床，導致活動能力喪失，當時他已成為家庭照顧者。後來，父母親接連失智，45歲那年提前申請退休，全心照顧家中長輩。他說，「父母親失智症發病時，分別是80歲以後、70多歲，正確年齡已經忘記了，因為家人都沒有發現早期病徵，錯失黃金治療期。」

池熙羣回憶，父親燒得一手好菜，但有一陣子餐桌菜餚都走味，味道不如從前，甚至鹽、糖都加錯了。而母親本身有憂鬱症，常把「我不想活了」掛在嘴邊，本以為只是老人家健忘、愛抱怨，沒想到竟然是失智症。就診時，父親診斷為阿茲海默症、母親則是血管型失智症。

雖然當時才45歲，正值人生中壯年，池熙羣決定辭去工作提前退休，在家當家庭照顧者。他認為，「伴親終老」是無數揪心的旅程，也是預習自己的老，從面對死亡的恐懼、對老化的無知以及對無常的傷痛，只有陪伴父母親先走過一回，才能領悟如何做好道別準備。

照顧失智長輩10年，池熙羣心中仍有對至親的不捨，他認為，台灣將從高齡化社會邁入超高齡社會，每個人都要學習照顧與面對陪伴父母老後的人生。而當家人罹患失智症，更要提早做好疾病識能、心理建設、醫療決策，甚至面對生命終點的選擇，妥善設定照護計畫。

池熙羣花了4年多的時間，重新彙整失智症照顧者經驗，剖析照顧生活中的各種疑難雜症，分享陪病伴老的心得。他強調，失智症病程可長達10年，且有一定的疾病進展時程，照顧者一定要學會先照顧自己、安頓身心，需要喘息或支援時，開口尋求協助，是避免陷入身心煎熬的要訣。