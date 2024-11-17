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北市公車追撞釀1死15傷 交通部：標誌標線指引11月公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟及多個關注道安交通安全的團體，今晚於立法院群賢樓舉辦「#世界交通事故受害者紀念日」守夜活動，提醒政府兌現交通政策改革承諾，避免重蹈覆徹產生更多死傷。記者許正宏／攝影
行人零死亡推動聯盟及多個關注道安交通安全的團體，今晚於立法院群賢樓舉辦「#世界交通事故受害者紀念日」守夜活動，提醒政府兌現交通政策改革承諾，避免重蹈覆徹產生更多死傷。記者許正宏／攝影

大有巴士謝姓女駕駛今早駕駛公車行經喜來登飯店前，追撞前方陳姓男子駕駛的大都會客運，導致陳男車輛失控突進，輾過斑馬線上林姓女子，事故釀成林女死亡、陳男車上15人受傷，大有巴士表示，一定會對罹難者及傷者負起賠償責任，也會再強化司機教育訓練；交通部表示，11月公布道路交通標誌標線號誌設置參考指引。

今早中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）發生公車追撞事故，1輛由54歲陳姓男子駕駛的大都會客運正停等前方斑馬線上2名行人通過，遭後方23歲謝女駕駛的大有巴士撞上，導致大都會客運遭撞後向前衝，輾壓走在斑馬線上的50歲林姓女子，隨後又波及對向停等紅燈的計程車；受困在大都會客運車底的林女獲救脫困，但傷重已無呼吸心跳，經緊急送台大醫院搶救傷重不治。

大有巴士表示，針對本公司212路公車於11月17日上午9時8分在忠孝東路一段、鎮江街口發生追撞致重大車禍的不幸事故，本公司第一時間便指派協理王榮光前往醫院探視並慰問傷者，同時，並趕至派出所欲向罹難者家屬表達最深歉意。雖未能見面，但本公司一定全力協助善後事宜。

大有巴士表示，本公司一定會對罹難者及傷者負起賠償責任，同時，對本公司司機進行再強化教育訓練工作。

另外，行人零死亡推動聯盟及多個關注道安交通安全的團體，今晚於立法院群賢樓舉辦「#世界交通事故受害者紀念日」守夜活動，提醒政府兌現交通政策改革承諾，避免重蹈覆轍產生更多死傷。交通部也派代表出席現場。

交通部表示，聯合國推出道安計畫，包含降低道安死傷50％，交通部已於2023年推出道安交通安全基本法，另也制定國家道路安全綱要計畫，明確訂定2030年道路交通事故死亡人數降低30％、2050年做到零死亡願景，這樣的工作靠單一部會很難達成，因此已與中央相關部會、地方政府積極努力，盼在道安上能繼續往前走。

交通部說，大家關注的工程改善部分會被列為優先項目，目前交通部已優先針對校園周邊、易肇事路口進行改看；法令部分，交通部轄管的道路交通標誌標線號誌設置參考指引，將於11月底前公布、針對道路規劃指引將於12月公布，另外交通部也定期在網站上公布道安成效，讓所有資訊都公開透明。

交通部表示，道路交通安全是全民教育，已與教育部合作向下札根，而駕駛員訓練、機車安駕、駕訓補助等，會針對考訓改革改革、修正；近期推動停讓文化會繼續推廣，目前仍有部分駕駛路口不會停讓，盼透過不斷宣導停讓文化，讓大家養成習慣，大型車路口要減速、停下來確認，這也是很重要的事情，交通部會持續與地方政府努力，並積極稽查運輸業者。

交通事故 交通部

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