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因自費壓力沉重 26.7%乳癌患者出現情緒困擾

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
乳癌防治基金會於今天舉辦2024乳癌大型病友會，乳癌防治基金會董事長張金堅於會中公布乳癌治療財務衝擊調查報告，結果顯示73%乳癌患者曾接受自費治療。記者林則澄／攝影
乳癌防治基金會於今天舉辦2024乳癌大型病友會，乳癌防治基金會董事長張金堅於會中公布乳癌治療財務衝擊調查報告，結果顯示73%乳癌患者曾接受自費治療。記者林則澄／攝影

乳癌是女性民眾一生所要面對的潛在疾病之一。乳癌防治基金會攜手羅東博愛醫院今天公布「乳癌治療財務衝擊調查報告」，結果指出，73%乳癌患者在療程中曾自費用藥，26.7%患者因為自費項目支出感到壓力，出現情緒困擾，呼籲政府應對新藥採取部分負擔，或健全社會保險制度。

乳癌防治基金會董事長張金堅說，乳癌防治基金會攜手羅東博愛醫院今年10月共同執行該份調查，共收集1731份有效問卷，超過82%的患者是早期（第一期、第二期）乳癌、94%接受手術治療，近半數患者就醫檢查出乳癌時未滿50歲。

報告顯示，73%乳癌患者在療程中曾使用自費項目，張金堅說，尤其是以都會區比例更高，79%患者曾使用過自費項目，也與都會區患者相對年輕有關，31%患者自費金額不超過30萬元，但也有18%患者自費金額破百萬元。

張金堅說，乳癌的療程包括基因檢測、手術、非免疫藥物（化療與標靶）、免疫藥物、放射治療等項目，其中最常見的自費項目包括非免疫藥物，如化療與標靶等，其次是手術項目，再者則是放射治療，推測是因為重建費用以及住院差額等。

另就治療過程中的經濟協助，報告指出，43.6%患者使用商業醫療保險，24.6%沒有額外尋求經濟協助，而是使用個人儲蓄，還有9.8%患者向親友借款。報告提到，61%患者在支付完癌症治療以及照護所需要的花費後，家庭日常生活開支受到影響，其中有23%患者認為日常生活大受影響。

不只日常生活開支，自費項目無形中也成為患者壓力來源，報告顯示，26.7%乳癌患者因此出現情緒困擾、18.6%因為壓力而睡眠困擾，也有16.3%因為壓力影響治療選擇。

張金堅說，接受調查的乳癌患者多數是在50歲以下，得知罹癌當下近80%仍在職場打拚，但有工作的患者中，超過半數因為治療改變工作型態，每3名病患就有一名病患因為治療放棄原本的工作、每6名病患就有一名病患，為了治療縮短工作時間。

張金堅指出，對於患者來說，這樣的情況形同是雙重經濟壓力，一方面是因為治療、工作收入減少，另一方面還要負擔治療的自費支出，難怪有逾70%患者對於自費支出感到壓力、超過50%患者的家庭日常生活開支受到影響。

張金堅提到，為了有效提升乳癌防治、降低乳癌死亡率，政府除了將放寬乳癌篩檢年齡，讓40到74歲女性都能免費乳癌篩檢，近年也有陸續通過早期乳癌症的標靶藥物、ADC藥物等，以降低早期乳癌復發風險，對於晚期乳癌也有放寬相關藥物給付。

不過，張金堅也說，調查顯示仍有不少患者在治療過程中仍需自掏腰包，有部分患者甚至要向親友借貸，更有多數患者認為，政府應對新藥採取部分負擔，或健全社會保險制度、籌措財源支應等政策，協助減輕自費項目的支出。

乳癌 癌症治療

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