因自費壓力沉重 26.7%乳癌患者出現情緒困擾

乳癌是女性民眾一生所要面對的潛在疾病之一。乳癌防治基金會攜手羅東博愛醫院今天公布「乳癌治療財務衝擊調查報告」，結果指出，73%乳癌患者在療程中曾自費用藥，26.7%患者因為自費項目支出感到壓力，出現情緒困擾，呼籲政府應對新藥採取部分負擔，或健全社會保險制度。

乳癌防治基金會董事長張金堅說，乳癌防治基金會攜手羅東博愛醫院今年10月共同執行該份調查，共收集1731份有效問卷，超過82%的患者是早期（第一期、第二期）乳癌、94%接受手術治療，近半數患者就醫檢查出乳癌時未滿50歲。

報告顯示，73%乳癌患者在療程中曾使用自費項目，張金堅說，尤其是以都會區比例更高，79%患者曾使用過自費項目，也與都會區患者相對年輕有關，31%患者自費金額不超過30萬元，但也有18%患者自費金額破百萬元。

張金堅說，乳癌的療程包括基因檢測、手術、非免疫藥物（化療與標靶）、免疫藥物、放射治療等項目，其中最常見的自費項目包括非免疫藥物，如化療與標靶等，其次是手術項目，再者則是放射治療，推測是因為重建費用以及住院差額等。

另就治療過程中的經濟協助，報告指出，43.6%患者使用商業醫療保險，24.6%沒有額外尋求經濟協助，而是使用個人儲蓄，還有9.8%患者向親友借款。報告提到，61%患者在支付完癌症治療以及照護所需要的花費後，家庭日常生活開支受到影響，其中有23%患者認為日常生活大受影響。

不只日常生活開支，自費項目無形中也成為患者壓力來源，報告顯示，26.7%乳癌患者因此出現情緒困擾、18.6%因為壓力而睡眠困擾，也有16.3%因為壓力影響治療選擇。

張金堅說，接受調查的乳癌患者多數是在50歲以下，得知罹癌當下近80%仍在職場打拚，但有工作的患者中，超過半數因為治療改變工作型態，每3名病患就有一名病患因為治療放棄原本的工作、每6名病患就有一名病患，為了治療縮短工作時間。

張金堅指出，對於患者來說，這樣的情況形同是雙重經濟壓力，一方面是因為治療、工作收入減少，另一方面還要負擔治療的自費支出，難怪有逾70%患者對於自費支出感到壓力、超過50%患者的家庭日常生活開支受到影響。

張金堅提到，為了有效提升乳癌防治、降低乳癌死亡率，政府除了將放寬乳癌篩檢年齡，讓40到74歲女性都能免費乳癌篩檢，近年也有陸續通過早期乳癌症的標靶藥物、ADC藥物等，以降低早期乳癌復發風險，對於晚期乳癌也有放寬相關藥物給付。

不過，張金堅也說，調查顯示仍有不少患者在治療過程中仍需自掏腰包，有部分患者甚至要向親友借貸，更有多數患者認為，政府應對新藥採取部分負擔，或健全社會保險制度、籌措財源支應等政策，協助減輕自費項目的支出。