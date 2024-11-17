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東北季風來襲！周三前豪雨炸2地 最低溫下探17度時間點曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風來襲，未來1周北台灣整天濕涼，明晚至後天清晨為本周溫度最低的時刻，北宜花平地低溫下探19度，近山區及沿海空曠地區再降1、2度，最低溫跌至17、18度。圖／記者潘俊宏 攝影
東北季風來襲，未來1周北台灣整天濕涼，明晚至後天清晨為本周溫度最低的時刻，北宜花平地低溫下探19度，近山區及沿海空曠地區再降1、2度，最低溫跌至17、18度。圖／記者潘俊宏 攝影

東北季風來襲，全台各地溫度均略降，周一至周二清晨低溫下探17度，成本周最低溫時刻，中央氣象署預報員張竣堯表示，周三前受到東北季風及強颱萬宜外圍雲系影響，各地都有降雨機會，尤其北東需注意局部大雨或豪雨，周三後颱風遠離，雨勢稍緩，但周五至周日不排除仍有較大雨勢。

降雨部分，張竣堯說明，未來1周受到東北季風加上萬宜颱風影響，各地都有降雨機會，北部、東半部有短暫陣雨，尤其迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有豪雨，且降雨時間較長，東部山區有局部大雨，中南部則多雲短暫飄雨，這樣的天氣將持續到周三。

周三（20日）後颱風遠離，水氣較為趨緩，但仍持續受到東北季風影響。周三至周四（20、21日）北部、東半部有局部大雨，迎風面也有較大雨勢，但相較前兩天雨勢稍微趨緩，周五至周日（22至24日）仍不排除有較大雨勢；中南部則在周三後恢復多雲到晴、早晚溫差大的天氣。

溫度方面，未來1周北台灣整天濕涼，中南部則日夜溫差大。北部、東半部整天溫度約20至25，中南部及東南部地區高溫也略降2至3度，約27至29度，而未來1周各地低溫約20至23度；明晚至後天清晨為本周溫度最低的時刻，北宜花平地低溫下探19度，近山區及沿海空曠地區再降1、2度，最低溫跌至17、18度。

張竣堯說，未來1周北部、東半部地區天氣濕涼，中南部周三過後恢復多雲到晴天氣，但要注意早晚溫差大。

颱風部分，張竣堯指出，強颱萬宜今下午2時在鵝鑾鼻南南東方700公里海面上，稍早已登陸呂宋島，明後天進入到南海，不會直接影響到台灣，但其外圍環流會替台灣帶來水氣，周一、周二各地多雲且有局部降雨。

東北季風來襲，周三前受到東北季風及強颱萬宜外圍雲系影響，各地都有降雨機會，尤其北東需注意局部大雨或豪雨。圖／中央氣象署提供
東北季風來襲，周三前受到東北季風及強颱萬宜外圍雲系影響，各地都有降雨機會，尤其北東需注意局部大雨或豪雨。圖／中央氣象署提供

低溫 東北季風 氣象署

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