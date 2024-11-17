便秘怎麼辦？3種高纖水果大公開 它小小一顆就有2.4克纖維

你也飽受便秘困擾嗎？李婉萍營養師在臉書發布影片，提名三個便秘時可以攝取的「高纖水果名單」，一起來看看吧！

一般建議一餐吃到8克的纖維，這些食物幫助你更快達標：

一、芭樂

芭樂一顆就有9.8克纖維，約等於9碗高麗菜，含量直接達到一餐需要的纖維量，所以想吃飯後水果，「芭樂」是好選擇！

二、火龍果

火龍果一顆含有7克纖維，果肉較軟好入口，同時含有甜菜紅素，可以預防癌症，針對男性性功能也有一定幫助。

三、奇異果

一顆2.4克纖維還有滿滿的維他命C，體積不大卻富含高纖維。

李婉萍提醒，不少人認為吃到水果就等於攝取了纖維，其實不然。每個水果含有的纖維量皆不同，例如一顆蘋果含有1.8克纖維，一顆半就等於一顆奇異果。