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道安管理難急就章 學者籲策略應「打疫苗」非打地鼠

中央社／ 台北17日電
學者認為道安管理不能急就章，呼籲建立打疫苗而非打地鼠策略。示意圖，與新聞當事人無關。記者潘俊宏／攝影
學者認為道安管理不能急就章，呼籲建立打疫苗而非打地鼠策略。示意圖，與新聞當事人無關。記者潘俊宏／攝影

2022年底，國外媒體報導台灣行人地獄後，政府透過修法、中央提供地方經費，改善危險路口，盼早日洗刷罪名。學者認為道安管理不能急就章，呼籲建立打疫苗而非打地鼠策略。

淡江大學運輸管理系教授羅孝賢說，道安管理無法急就章，尤其觀念的改變更需要時間，在道安工程上，當面對民眾權益時，需要較多的溝通時間，多年前他擔任台北市交通局長時，為了在一處道路兩邊都鋪設人行道，因店家抗拒，溝通時間長達1年，最後折衷只做一邊，工程只花了3個月。

羅孝賢提到，在道安教育上，經過幾年的努力，現在終於中小學有交通安全課程，但每學年才4小時，因不是考試科目，有些老師很重視，也認真傳達交通安全知識，但也有老師不太想花心思，甚至直接放宣導影片，難達安全教育效果。

羅孝賢說，如果無法建立正確的交通全知識，即使易肇事路口改善完，再好的道路環境仍有危險。

陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授吳昆峯說，台灣的道安管理基本上仍是「危機處理」或「打地鼠策略」，從來都不是「打疫苗」的超前部署，這才真正是道安危機來源。

針對中央大力補助經費，各縣市也積極推動改善危險路口的做法，吳昆峯提出更深一層的思考。

吳昆峯說，路口設計就是盡量幫忙減少人的失誤，所以要充分考慮人是怎麼感知、判斷、動作的人因過程，不能只以工程角度思考，應要多從使用者的回饋來設計。

其次，路口的改善要有證據支持，例如美國目前已經開始討論，用85百分位的運行速率來設定速限的證據何在，台灣目前的道路設計元素，多半很缺乏有助安全改善的本土實證研究。

吳昆峯解釋道安管理的打疫苗概念，就是透過了解用路人在什麼時候容易發生失誤，然後主動全面檢視哪些地方有同樣的狀況，並逐步去改善，而非等到事故多到變成易肇事地點才去補救。

吳昆峯舉例，從研究發現，當左轉車道的佈設沒有考慮駕駛人反應時（如：無偏心設計），容易導致駕駛人違規或需要緊急變換車道，因此造成較多擦撞，所以左轉改成完全偏心的設計會改善路口安全。這時政府部門就應該全面檢視轄內所有左轉車道，並逐步改善，達到預防效果。

人行道 疫苗 行人地獄

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