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設人行道2情形易卡關 民眾不習慣、商家憂影響生意

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人行道，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照
人行道，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照

立法院今年4月通過行人交通安全設施條例，目的是加速建置人行安全串聯路網，結果不少縣市在增設或擴大人行道時，經常遇到民眾不習慣路型改變，或商家擔心影響生意而反對。

內政部國土管理署統計，目前全台人行道普及率不到5成，非六都的比例更低。除了政府希望透過立法提高人行道普及率外，人行團體更訴求應廣設立體的人行道。

行人交通安全設施條例明定地方要擬定包括布設人行道、排除障礙物、改善路口交通設施，以及規劃行人友善區等建設計畫。

不過，不少縣市在推動增設或擴大人行道時，常遇到民眾認為影響其權益而反對，須不斷溝通，有時不得不採變通作法。

台南市工務局指出，在規劃路口轉角人行道外推時，有民眾反映原為路肩的空間變成人行道，造成行車不便，對機車族影響較大。但計畫用意就是希望以硬體改善，提醒汽機車駕駛行經路口減速，機車族可能因以往習慣騎到路肩，會覺得不方便，只好暫不改變。將持續進行使用習慣宣導，盼民眾落實車輛行經路口時減速慢行。

高雄市交通局表示，過去大家習慣犧牲行人權益，尤其在商業區段，行人只能閃躲車輛通行。近年行人安全意識提升，為兼顧保障行人路權和住戶、商家需求，多以標線型人行道改善行人安全，但在地商家仍會有疑慮，擔心不方便臨時停車會影響生意，只能靠溝通與協調。

高雄市交通局交工科長劉力銘舉例，瑞隆路有很多小吃店，店家擔心人行道影響停車，經溝通說明後，交通局內縮部分路段的標線型人行道，讓店家前方人行道變窄，保留臨停空間，獲民意支持，同時也保障行人安全。至於實體人行道部分，讓民眾適應標線型人行道後，再評估施作。

雲林縣政府指出，斗六市外環人行道施作時，家戶皆反對，因為自家車要進入車庫時不方便。雲林縣交通工務局和斗六市公所逐一與住戶溝通，允諾每5戶一個斜坡道方便民眾汽機車出入，才停止風波。

另外，雲林縣交通工務局在部分道路劃設人行步道，地方居民認為是直接縮減車道，變成汽機車爭道，反而險象環生；交工局不斷向居民解釋，劃設人行步道區原為路肩，並非機慢車道，才逐漸化解居民質疑。

彰化縣交通處長林漢斌說，如果增設或擴大人行道是在公有地上，問題就不大；若是私有地要增設或擴大人行道，部分民眾認為影響其車輛進出權益而反對。除了加強與民眾溝通外，也要依現場狀況規劃設計。

林漢斌以彰化市小西街為例，小西街平時有車輛進出，又有遊客觀光，如果設人行道的話，道路面積不夠，因此就改成行人徒步區，另改成單向車道，讓行人和車輛都能通行，也能停放機車。

人行道 行人

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