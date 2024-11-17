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印度產含蘇丹紅薑黃粉 高雄進口貿易商已賣出5714公斤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市德和貿易公司7月從印度進口的1萬公斤薑黃粉，衛生局追查發現，目前庫存僅剩4225公斤。圖／高市衛生局提供
高雄市德和貿易公司7月從印度進口的1萬公斤薑黃粉，衛生局追查發現，目前庫存僅剩4225公斤。圖／高市衛生局提供

北市衛生局與桃園市衛生局擴大抽驗市售辛香料，發現含蘇丹紅色素的薑黃粉皆來自高雄市進口商德和貿易公司。高市衛生局表示，該公司7月16日從印度進口1萬公斤薑黃粉，共售出5714公斤，已命業者下架回收。

桃園市抽驗全聯販售的健康樂活生醫生機薑黃粉（有效日期2026.06.18），檢出蘇丹色素1號；台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026.6.7）、樸仕生技股份有限公司販售之「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026.7.10），檢出蘇丹色素1號和4號。產地皆為印度，且原料來自高雄市同一家進口商。

高市衛生局證實，外縣市在富山食品行及健康樂活生醫薑黃粉等產品檢出蘇丹色素1號及4號，原料進口商為高雄市德和貿易有限公司。

衛生局追查發現，該批產品是在今年7月16日自印度進口1萬公斤薑黃粉，截至目前共售出5714公斤、庫存4225公斤、損耗61公斤，已命業者立即下架回收。

衛生局呼籲買到這批產品的食品業者要主動停用通報，倘未依規定通報者，將依食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬以上300萬元以下罰鍰。

高雄市德和貿易公司7月從印度進口的1萬公斤薑黃粉，衛生局追查發現，目前庫存僅剩4225公斤。圖／高市衛生局提供
高雄市德和貿易公司7月從印度進口的1萬公斤薑黃粉，衛生局追查發現，目前庫存僅剩4225公斤。圖／高市衛生局提供

印度 蘇丹紅 衛生局

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