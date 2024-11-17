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感冒多吃維生素C？醫師曝光實際功效 服用過量當心兩症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
感冒多吃維生素C？醫師公開實際功效。 示意圖／ingimage
感冒多吃維生素C？醫師公開實際功效。 示意圖／ingimage

常聽到大家說感冒多吃維生素C，更有不少長輩直觀認為維生素C可以幫助、甚至預防感冒。耳鼻喉科醫師胡皓淳針對維生素C發布貼文為大家導正錯誤觀念，更補充注意事項，以免感冒患者攝取過多造成副作用。

胡皓淳在粉絲社團《生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山》發布貼文，指出很多人感冒時，大概都會聽過家人或朋友說「感冒要多吃維生素C才會好得快」。對此，胡皓淳反問，「真的這麼簡單就可以擊敗感冒嗎？」

他解釋，首先維生素C是一種強效抗氧化劑，能幫助保護細胞免受自由基的傷害，並促進膠原蛋白的生成，對於皮膚、骨骼、血管健康都非常重要。此外，它還能增強免疫系統的功能，提升身體對抗感染的能力。維生素C之所以與感冒的康復聯繫起來，是因為它參與了免疫反應，有研究表明它可以幫助白血球對抗病原體。

關於維生素C能不能預防感冒，很不幸地，結果顯示維生素C並不能預防感冒。也就是說，平時補充維生素C，的確可以增加免疫力，但並不能讓人完全免於感冒的侵襲。然而，對於某些人，像是運動員或是長期身處寒冷環境中的人，維生素C可能具有一些預防感冒的效果，這是因為這些人免疫系統壓力更大，維生素C就有助於維持免疫系統的正常運作。

既然不能預防感冒，那麼感冒時，到底要不要多吃維生素C呢？胡皓淳提到，根據研究顯示，維生素C對縮短感冒持續時間，有一定幫助，但效果並不顯著。具體來說，對於經常補充維生素C的人群，他們感冒後的病程平均會縮短一點點，大概是半天左右，但不會徹底消除感冒症狀。

另外，補充方式和劑量也很重要。胡皓淳建議每天的維生素C攝取量約為75-90毫克，感冒期間如果想要更快好轉，有些人會大量攝取維生素C，然而，過量攝取維生素C，可能會引發一些副作用，如腸胃不適拉肚子。對此，胡皓淳強調吃可以，但還是要適量。

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