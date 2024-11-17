聽新聞
0:00 / 0:00
東北季風致豪雨 新北金山、基宜累積破百毫米
受東北季風影響，交通部中央氣象署今天一早就發布豪雨特報，預估將持續至晚間，統計至下午3時30分，累積雨量以新北市金山區達130毫米最多，基隆、宜蘭也出現破百毫米。
氣象署今天持續發布豪雨特報，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
根據氣象署網站，今天截至下午3時30分，各縣市累積雨量部分，以新北市金山區達130毫米最多，基隆市暖暖區113.5毫米，宜蘭縣頭城鎮106毫米。
氣象署發布陸上強風特報。東北風增強，今晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區也有較強陣風；鄰近海域並有較大風浪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言