東北季風致豪雨 新北金山、基宜累積破百毫米

受東北季風影響，交通部中央氣象署今天一早就發布豪雨特報，預估將持續至晚間，統計至下午3時30分，累積雨量以新北市金山區達130毫米最多，基隆、宜蘭也出現破百毫米。

氣象署今天持續發布豪雨特報，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

根據氣象署網站，今天截至下午3時30分，各縣市累積雨量部分，以新北市金山區達130毫米最多，基隆市暖暖區113.5毫米，宜蘭縣頭城鎮106毫米。

氣象署發布陸上強風特報。東北風增強，今晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區也有較強陣風；鄰近海域並有較大風浪。