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周二低溫下探1字頭 鄭明典曝「降溫有限」原因：冬天味道還沒出現

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象局前局長鄭明典指出，這股冷空氣不弱，但是偏北出海，台灣降溫有限。圖／擷取自鄭明典臉書
中央氣象局前局長鄭明典指出，這股冷空氣不弱，但是偏北出海，台灣降溫有限。圖／擷取自鄭明典臉書

今起東北季風增強，水氣偏多，中央氣象署指出，這波最低溫落在明天晚上到後天清晨，北部平地低溫下探19度。中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，冷高壓偏北出海，這股冷空氣不弱，但是偏北出海，台灣降溫有限，冬天的味道還沒出現。

氣象署指出，明後兩天東北季風持續影響，加上強颱萬宜進入南海後，外圍水氣北移，使台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率；後天（周二）基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，氣象署說，北部及東北部18到24度，花東21到26度，中南部20到28度；澎湖21到24度，金門17到23度，馬祖17到19度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風 氣象署 鄭明典

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