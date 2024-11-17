再生醫療雙法今年三讀 中研院士：精準醫學是全球趨勢

近年世界興起的精準醫學，是以基因檢測及大數據分析，幫助患者完成個人化的醫療方案，包括智能診斷、遠距醫療、再生醫療等範疇在內，都是全球趨勢，目前市場規模今年達到1021.7億美元。中研院基因體研究中心研究員沈家寧今天說，政府近年在此已有布局，包括立法院今年三讀通過再生醫療雙法，未來若能加強國際合作，就可確保市場的競爭力。

沈家寧表示，中研院2015年起與美國美國癌症研究所（NCI）簽署備忘錄，確立台灣「癌症登月計畫」，轉以癌症病患軸心，透過分析癌症基因特徵以達精確用藥，改善依傳統用藥指引，無法針對各種基因變異診治的缺點藉由發現突變的致癌基因，加以精準配對有效且低副作用的藥物，讓疾病可以獲得長期的控制。

針對精準醫療，沈家寧說，療程會以次世代基因定序檢測分析，藉由病患基因突變或特殊的基因表現，協助醫師擬定適合的治療策略，治療前先檢測基因、精準選擇用藥，並針對副作用高低調整劑量，進而提高病患的治療效果及生活品質，有效地減低醫療浪費的發生，所以也被稱作個人化醫療，包括智能診斷、遠距醫療、再生醫療等範疇。

另外，沈家寧進一步說，由於DNA序列一般有30億個核苷酸，為了解碼龐大的基因庫，AI強大的運算、分析與深度學習能力就會派上用場，幫助病患透過治療前的基因檢測，找到最適切的治療方法，避免錯過黃金時期。且因AI及大數據的快速發展，各國紛紛聚焦於精準醫學，他也提到，目前全球精準醫療市場規模今年達到1021.7億美元，預計到2034年將增長至約4705.3億美元，從2024年至2034年的年均增長率為16.5%，其中北美精準醫療市場規模2023年已達到473.6億美元。

包括血癌、肺癌、乳癌等疾病一再出現突破性進展，例如在罹患乳癌的女性中，約有20%至25%的病人，會過度表現人類表皮生長因子受體第二蛋白（HER2），造成腫瘤迅速惡化和復發，使用針對HER2蛋白的單株抗體標靶藥物，可專門治療HER2過度表現的乳癌，改善預後。

患有急性白血病的美國10歲男童哈里森（Harrison），由於接受常規化療導致癲癇，經基因檢測發現是EBF1-PDGFRB白血病，會排斥常規化療，所幸透過SAS Viya人工智慧分析平台運算，從哈里森的DNA數據找尋合適療法對症下藥，即便他15歲時復發腦癌，仍透過CAR-T細胞療法度過難關，目前已是22歲的大學生。

至於再生醫療，則是結合基因與細胞治療方式，修補受損組織，沈家寧補充，再生醫療是新的醫療策略，可利用基因治療、基因體編輯、細胞治療、組織工程等方式，重新製造具有功能的組織細胞，修補或取代體內因為老化或疾病而受損的器官與組織。

沈家寧說，政府近年已開始布局有關再生醫療、細胞治療，逐步通過人體試驗管理規定，保障人體試驗受試者的權益，以及確保臨床試驗符合科學性和安全性，像在2015年起開放捐贈人類細胞治療，並於2018年提出特管辦法，使醫療相關產業的法規更完備。

直到今年立法院三讀通過再生醫療法、再生醫療製劑管理條例，強化生技醫藥公司細胞製備場所的管理作為，沈家寧指出，台灣再生醫療產業具備發展潛力，除了透過技術發展搭配人才培育及法規政策優化，若能再加強國際合作，採取有效措施解決產業發展的挑戰，就可持續確保再生醫療在國際市場上的競爭力。

目前全球已有透過基因治療表皮分解性水皰症（泡泡龍）、基因編輯造血幹細胞治療鐮刀型貧血症、幹細胞（類器官）技術應用於個人化藥物測試與癌症治療，未來再生醫療發展趨勢包括實體癌個仁化免疫細胞治療、應用誘導多潛能幹細胞產製類器官、嵌合抗原受體T（CAR-T）細胞應用於自體免疫疾病治療。