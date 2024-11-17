東北季風增強 北台灣轉濕涼
北部及東北部變天轉濕涼，中央氣象署上午針對北北基宜4縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天晚上。氣象署指出，東北季風增強及水氣偏多，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
中央氣象署指出，今天東北季風增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，東部山區有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門亦有零星短暫雨，澎湖為多雲。溫度方面，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，明後兩天東北季風持續影響，加上強颱萬宜進入南海後，外圍水氣北移，使台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率，周二基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。
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