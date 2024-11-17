早產兒不降反升 醫籲修產檢頻率、增安胎藥可近性

台灣新生兒人數逐年下降，早產兒比率卻不降反升，醫師分析晚婚晚育是主因，除了鼓勵適齡生育，國內懷孕中晚期產檢頻率偏低、副作用低的安胎藥使用對象受限等，可通盤檢討。

每年11月17日是世界早產兒日，衛生福利部104年提供的世界早產兒日新聞資料顯示，台灣每12個新生兒有1個是早產兒，到今年的世界早產兒日，台灣每10名新生兒就有1名早產兒，每年大約有1萬3000名早產兒，這個數據恐持續上升，台灣周產期醫學會理事長詹德富今天告訴中央社記者，晚婚晚育是最主要原因。

詹德富說，高齡孕婦易出現慢性疾病，這些慢性病對孕婦健康的危害，就是被迫提前生產的原因之一；另外，隨著政府補助不孕症夫妻使用人工生殖技術比例增加，試管嬰兒多胞胎率提高，多胞胎也會導致早產，呼籲有生孩子規劃的夫妻及早執行生育計畫，才是減少早產的不二法門。

台灣晚婚晚育趨勢之下，制定對策盡可能減少早產兒誕生，刻不容緩。詹德富建議，政府可以從「調整產檢頻率」下手，懷孕第24至28週是早產高風險期，但現行產檢頻率為1個月1次，可考慮針對早產高風險孕婦增加這段期間產檢次數，及早發現孕婦異狀安排住院，減少早產發生。

另外，詹德富也提到「調整安胎藥物使用」。他說，市面上已經有其他副作用較低的安胎藥物，但在台灣使用這些安胎藥物的費用高、藥物使用對象、次數受限，建議副作用較低的安胎藥物使用應該更與國際接軌，讓早產高風險孕婦更容易使用到。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，守護早產兒健康成長是重要任務，與全國合作醫院推動居家照護計畫，在早產兒出院前透過完整的評估，提供居家照護、訪視及專線諮詢等服務，將專業醫療團隊的照護從醫院延伸至早產兒家中，持續提供服務至早產兒矯正年齡滿2歲。

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