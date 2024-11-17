腦中風治療晚時間窗成效佳 石崇良：明年將擴大這政策

時序進入冬天，腦中風患者增加，衛福部健保署去年針對缺血性腦中風患者推動「晚時間窗」政策，延長溶栓、取栓治療時間。最新統計，新制上路至今，溶栓治療人數上升27%、取栓人數增加37%。健保署長石崇良今天說，今年7月起推動腦中風區域聯防，鼓勵醫院建立網絡救治病人，明年會擴大實施，並納入遠距會診措施且設置轉診資訊平台，提升治療品質及效率。

台灣腦中風學會今天舉辦2024年30周年年會暨台北醫學大學國際腦中風論壇，石崇良於會議進行「腦中風急性醫療之健保署角色」專題演講。石崇良說，2023年國人十大死因中腦中風名列第四，一年近46萬人就醫，健保醫療支出219億點，腦中風患者約15％因而死亡，50至60％造成嚴重失能，嚴重影響個人、家庭及社會。

缺血性腦中風為國內最常見的腦中風型態，主因是大腦血管快速阻塞或近端大血管血栓脫落而造成腦栓塞。健保署112年10月1日放寬「血栓溶解劑及處置的執行時間」從發作後3小時延長4.5小時，11月1日再放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，由原先適應症「腦血管前循環在發作內8小時內執行」延長至「24小時內」。

依健保署統計，溶栓、取栓「晚時間窗」政策上路後，其中溶栓處置治療人數自去年10月437人，截至今年8月上升至556人，增幅為27.2%，預估一年應可增加至1700人；延長取栓時間後，去年11月治療249人，今年8月增至342人，增幅為37.2%，預估一年為治療500人。

石崇良說，「晚時間窗」政策提供病人很大的助益，今年7月也推動腦中風區域聯防，鼓勵醫院建立網絡救治病人，明年會再增加預算擴大實施，自今年1.27億元增加至2.68億元，且列為健保各分區業務組的重點工作，並持續檢視，同時也會納入遠距會診配套措施，並設置轉診資訊系統平台，提升治療品質及效率。

為維護中風患者後續的照顧及避免再次中風，石崇良說，目前已針對腦中風患者推動急性後期整合照護計畫(PAC)，提供病人連續性、全人性照護模式，截至今年第三季億照護4380人，照護成效達9成以上；另動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）患者為腦中風高危險族群，但患者中風後，一年內血脂管理僅35%達標，出院後半年內高血脂檢測僅5成，一年內約7成，顯示還改善空間。

石崇良說，專家指出，腦質斷層灌注掃描對病人也十分重要，也將研議是否有額外的給付或加成。健保署醫務管理組專委陳依婕則說，健保署另預計對於腦中風患者連續性血流監測健保加成給付。

石崇良日前表示，健保署已著手規畫ASCVD風險分級計畫，只要被歸類於「非常高」與「極高」風險等級且已有中風病史患者，明年起獎勵各大醫院聘請個管師追蹤病人用藥情況、三高控制，以降低再次中風機率。

腦中風學會理事長連立明指出，腦中風病人出院後，如能獲得個管師照護及衛教，持續監測三高、肥胖、吸菸、缺乏運動、心房顫動等中風危險因子，應可讓每年中風患者再中風機率降低3.1%，約莫減少1200多人再次中風。