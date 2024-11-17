濟生咖哩粉驗出蘇丹色素 北市2款薑黃粉也都有急下架

濟生「特調咖哩粉」檢出蘇丹色素，北市衛生局11月6日起啟動市售調味料抽驗專案，其中「純印度薑黃粉」、「嚴選印度薑黃粉」都有檢出，衛生局稽查業者並要求下架回收。另外，經查「生機薑黃粉」轉售至北市1業者，衛生局也通知下架回收。

北市衛生局市售調味料抽驗專案，其中網購平台抽驗富山食品行販售「純印度薑黃粉（有效日期：2026/06/07）」、樸仕生技股份有限公司販售「嚴選印度薑黃粉（有效日期：2026/7/10）」，11月15日分別檢出蘇丹色素1號陽性及蘇丹色素1號、4號陽性，衛生局立即前往稽查，命業者立即下架回收不得販售。

北市衛生局提醒，民眾如有購買請立即停止使用，經調查「純印度薑黃粉」來源為健康樂活生醫股份有限公司，「嚴選印度薑黃粉」來源則為德和貿易有限公司，移請所轄衛生局後續辦理。

北市衛生局指出，經桃園市衛生局調查，健康樂活生醫供應「純印度薑黃粉」的原料同樣來源自德和貿易有限公司。

健康樂活生醫也將同批薑黃粉販售分裝製作為「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」販售至全聯福利中心，桃園市衛生局已通知全聯限期於今天24時前完成下架，民眾可憑發票進行退貨；同批原裝（25公斤/袋）轉售至北市共1家業者，北市衛生局已立即通知業者下架回收不得販售。