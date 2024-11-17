天氣轉涼關節就疼痛卡卡 醫：關鍵是「體重」控制

近日氣溫忽高忽低，關節開始感覺疼痛或卡卡，甚至發出喀喀聲響。國泰醫院骨科主治醫師翁睿彥表示，當氣溫降低時，血管會跟著收縮，導致血液循環變差，進而影響組織代謝和修復，容易產生發炎疼痛。低溫也會降低關節內的潤滑液分泌，讓關節活動時變得僵硬不適，行動不再敏捷。

翁睿彥說，要減少關節損傷，應加強體重控制。當體重超重或肥胖時，膝關節、髖關節和腳踝等部位，會承受更大的壓力。研究顯示，只要減少5%到10%的體重，對於減輕膝關節炎症狀、改善行動能力、減少關節損傷等，都能產生顯著效果。

肥胖是讓關節炎惡化的危險因子，翁睿彥強調，適度運動至關重要，尤其是在氣候變化時，更需要維持運動習慣。運動種類可以選擇對關節低衝擊的散步、單車、游泳、瑜伽和伸展運動等。而在運動前，務必充分暖身，並注意運動後的適當休息，過度使用關節可能會導致退化性關節炎。

氣候變化與關節疾病有密切的關聯，只要一變天，關節疼痛的發作機率會增加20%，國人約2⟋3的關節或慢性疼痛病患在天氣變化時，症狀會加劇。翁睿彥提醒，天氣不僅會影響情緒與日常生活，也對身體健康產生衝擊。要預防天氣一變化就關節卡住，首重「注重保暖」，必要時可熱敷關節處。

翁睿彥說，保持身體溫暖，尤其是關節部位，可以有效減少天氣對關節的負面影響。在寒冷的環境下，熱敷、泡熱水澡有助於保持關節的柔軟度，使血管擴張加速血液循環，減少疼痛和僵硬感，還能幫助放鬆緊繃的肌肉。要注意熱敷溫度約在45度，或是用吹風機吹疼痛位置，睡覺時也要確實保暖膝蓋。

除了適度運動、注重保暖之外，翁睿彥強調，充足睡眠可以降低體內發炎細胞的活性，進而降低關節炎的程度。掌握保暖、運動、熱敷、睡眠及適度減重等方法後，如果不見改善，應及早尋求醫療協助，採取專業復健治療。

天氣冷常見的關節疾病

1.膝關節損傷：曾經受外力撞擊而扭傷、骨折，膝蓋容易變得敏感不適。有運動習慣的人，熱身不足、姿勢錯誤的情況下，也會對膝蓋造成負荷損傷。

2.退化性關節炎：關節損傷或身體老化，因長期受力過度磨損軟骨，進而關節變形影響正常活動。退化性關節炎好發於中老年人，年齡愈大、發生率愈高。

3.類風濕性關節炎：屬於慢性關節炎，原因是免疫系統失調，早期症狀以關節腫脹及疼痛為主，常見早起時關節處僵硬，會隨時間惡化為多處關節損傷。