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讓知識流通！永豐餘百年慶「回頭書市集」推動閱讀生活

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
藝大書店。圖／品牌提供
藝大書店。圖／品牌提供

以紙印刷成的書本，是在人類社會中有著無可取代的知識傳遞流通媒介，每一次閱讀，每一次觸摸紙張，都可讓我們眼界更為打開，獲取更多的知識。創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice 永豐餘百年展」中，就邀請8間獨立書店或出版社，一起舉辦「回頭書市集」，讓知識得以持續流通。

早在1950年代，永豐餘陸續生產台灣第一張打字紙、第一張銅版紙，成為台灣教育得以流通、知識得以傳承的重要推手。如今走過百年，永豐餘仍致力發展「醣經濟」，透過「低碳低耗能」、「全循環經濟」與「非塑材料」等實踐方式，應用於食衣住行育樂中，呈現出未來永續日常的新風貌。

在「YFY Better Choice 永豐餘百年展」中，特別於平日舉辦「回頭書市集」，有多家獨立書店或出版社，將略有瑕疵的書本，或二手書籍，現場以優惠價格販售，讓每個人可以透過閱讀，打開更多眼界。

回頭書市集中的種類多元，包括來自關渡的「藝大書店」，著重在藝術人文、在地關懷，生活美學等類別書籍；「獨立出版聯盟」為集合微型獨立出版社與個人創作出版者，是獨立出版間共享資源、交流資訊的平台，也是探索出版可能性與推廣閱讀樂趣的團體；創立於1974年的「聯經出版」，以5,000位作者，8,000種書，與讀者聯結成巨大的力量；位於市民大道上的「市民書店Citizen bookstore」，來自為法律白話文運動與其他夥伴的全新計畫，希望著重在社會議題與在地視角。

「胡思二手書店」以人文、環保、知識再生為初衷，帶來許多中、外文的二手書籍；創立於1982年的「唐山出版社」，宗旨為發行非主流、替弱勢發聲的書刊，更是台北市極具重量的書店代表；「書林出版有限公司」專門出版和進口文學、英語學習與教學、語言學、字典、翻譯研究、電影、戲劇、社會科學、文化研究等書籍；「恬野書」位於捷運東門站，著重於身心靈療癒、環境土地以及故事等領域書籍。

YFY Better Choice 永豐餘百年展除了有回頭書市集，更能提前預約參觀，全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」」，由紙為主要原材料，搭配木質嵌板建築結構而成，在其中展現出下個世代未來永續生活的新樣貌。

YFY Better Choice 永豐餘百年展－回頭書市集

日期：2024年11月20、21、25、26日

時間：13：00～18：30

地點：台北101水舞廣場

永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

唐山出版社。圖／品牌提供
唐山出版社。圖／品牌提供
恬野書。圖／品牌提供
恬野書。圖／品牌提供
書林書店。圖／品牌提供
書林書店。圖／品牌提供
聯經出版。圖／品牌提供
聯經出版。圖／品牌提供
獨立出版聯盟。圖／品牌提供
獨立出版聯盟。圖／品牌提供
胡思二手書店。圖／品牌提供
胡思二手書店。圖／品牌提供
市民書店。圖／品牌提供
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台北101 永續 永豐 獨立書店

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