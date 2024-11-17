桃園擴大抽驗辛香料2件檢出蘇丹紅 另1件薑黃粉賣全聯

桃園市政府衛生局加強維護食安，日前擴大抽驗市售調味辛香料83件包括咖哩粉、薑黃粉，有2件檢出蘇丹色素1號，違反不得檢出標準，分別為日前食藥署已發布的濟生公司生產的薑黃粉，及全聯福利中心抽檢的健康日記生醫公司「生機薑黃粉」（效期2026.06.18）產地皆為印度。

上述販售管道為網購、賣場、餐廳及工廠。衛生局也接獲台北市衛生局通知，抽驗富山食品行販售的純印度薑黃粉（效期：2026.06.07）也檢出蘇丹色素1號。食品管理暨檢驗科人員隨即前往工廠稽查，發現純印度薑黃粉、生機薑黃粉與2項違規產品屬於同批原料，出貨商為健康樂活生醫，公司登記在臺南工廠在桃園，原料來自高雄市進口商德和貿易，共進口3250公斤（25kg包裝），其中250公斤以原包裝出貨至台北市與新北市4家業者，另外3000公斤為桃園市健康日記生醫公司代工的生機薑黃粉，已全數銷售至全聯。

桃園衛生局已要求全聯必須在今天深夜12時前完成下架，一旦查獲未如期下架，將依食安法第7條及第47條處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生呼籲，根據國際癌症研究中心分類，蘇丹紅被列為第3級代表可能致癌，但研究資料尚無法證實會致癌；如有食入，可維持均衡飲食、適度運動、多喝水及多攝取天然蔬果增加身體代謝。此外，民眾只要有購買到該商品，不論批號都可以退貨，如果全聯門市退不了，可撥打健康日記生醫消費者服務專線0800888620，或（03）4965558（上班時間）憑空罐退貨。民眾如有消費問題或爭議，請撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。