內部受訓「補考沒過記大過+賠4萬多元」 台鐵回應了

台鐵近期有員工參加內部運輸班受訓後發現，若受訓未通過，經補考後再沒過，不僅要記大過，還要賠償住宿費、教材費及餐費，推估恐賠償3萬多至4萬多元。台鐵公司表示，內部各項教育訓練均有獎懲制度，以維有限教學資源。

台鐵內部運輸班教育訓練訂有獎懲制度，沒通過的受訓者需賠償住宿費及受訓費，但過去曾有員工受訓補考未過關，卻沒被追討相關訓練費用賠償，僅送回原單位。

近期有員工發現，台鐵將全面落實相關規定，上運輸班併值班站長班的訓練班，如果受訓沒過，之後的補考再沒過關，不僅要記大過，還要賠償相關住宿、教材及餐費；有申請住宿者推估，住宿者一天需賠償700元，沒住宿者一天約賠償400元，整個受訓期間恐需賠償3萬多至4萬多元。

台鐵說明，公司內部各項教育訓練，包含開設專業訓練班，本來就對參訓者訂有獎懲制度，各班前3名成績優異者均有嘉獎以上的行政獎勵，成績不及格而補考又未通過者，則不能畢業，且需負擔學雜費賠償，以維公司有限的教學資源。

台鐵指出，經查本（113）年度有司機員班、電訊技術基礎班、號誌進階研習班及第1、2期維修工程車指揮員班等20個班別均全員及格，篩選率（通過率）皆為100%，足見公司絕大部分同仁均努力向學，學成回到工作崗位任職才能達成確保安全提升服務的目標。

台鐵表示，公司員工訓練處後續仍會持續要求學員達合格門檻，提升專業能力，維持公司最佳營運效能。