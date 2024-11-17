東北季風影響一周 吳聖宇：北部東北部明下探16度

北部及東北部變天轉濕涼，降溫很有感。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，東北季風持續影響一周，迎風面降雨多溫度偏涼，明天溫度更低，北部、東北部白天高溫只剩下20-22度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，而中南部日夜溫差大。

吳聖宇說，新一波東北季風今天(17日)開始報到，昨晚開始東北季風逐漸增強，迎風面北海岸、東北角一帶雨量累積的狀況相當明顯，今天清晨0時起到7時，北海岸局部單點累積雨量近100毫米，長時間累積雨量相當多。

吳聖宇指出，東北季風增強之後可能至少持續一周，由於北邊冷高壓移動緩慢，加上南邊有萬宜颱風通過菲律賓進入南海，東北季風南下持續時間比較長，且氣壓梯度較大，季風強度比較明顯；加上萬宜颱風外圍中高層水氣未來向北擴散，不僅迎風面降雨多，其他地方雲量逐漸增加，甚至有局部降雨出現機會。

今降雨比較集中在北部、東半部，大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶有局部大雨甚至豪雨出現可能，明後天(18-19日)隨萬宜颱風中高層雲系逐漸擴散上來，中南部雲量將偏多，迎風面降雨較為明顯，其他地方多雲到陰，甚至有些局部降雨，提醒中南部民眾留意明後天天氣變化。

溫度較為偏涼，吳聖宇說，北台灣感受涼意較為明顯，今白天高溫北部、東北部23-25度，花東27-28度，中南部仍有28-30度。

明天(18日)溫度更低一些，吳聖宇說，北部、東北部白天高溫只剩下20-22度，花東25-27度，中南部降到26-28度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，中南部日夜溫差大。預期溫度偏涼情況將持續至下周一。

吳聖宇指出，東北季風增強後，各地沿海風浪顯著增大，西半部、東南部沿海及外島局部地區有10級陣風出現可能，海象較為惡劣。

吳聖宇指出，強颱萬宜今將侵襲菲律賓，強度非常強，是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過地區帶來嚴重災害。明後天萬宜颱風進入南海後將繼續往廣東海面移動，強度逐漸減弱，不過外圍雲系將會向北擴散，會讓台灣附近雲量、降雨增多。華南沿岸東北季風也會因為氣壓梯度較大而明顯偏強，萬宜外圍雲系也將為當地帶來降雨，預估要一直等到周四(20日)左右萬宜颱風減弱消失後，對南海及華南沿岸地區影響才會告一段落。