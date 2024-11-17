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基隆等3市大雨特報 北東轉涼晚間下探20度

中央社／ 台北17日電

中央氣象署指出，今天凌晨4時許發布基隆、台北、新北大雨特報；北部及東北部天氣轉涼，晚上會降到攝氏20度左右；凌晨3時許發布12縣市陸上強風特報；西南部沿海等地區防長浪。

中央氣象署指出，今天東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部山區也有機會出現局部大雨。凌晨4時5分發布基隆、台北、新北大雨特報。

氣溫方面，北部及東北部天氣將轉涼，白天高溫約25度，到了晚上會降到20度左右，其他地區白天舒適、溫暖，高溫約27至30度，晚上則較涼，低溫21至23度。

另外，凌晨3時15分發布桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、屏東、台東、澎湖、金門、連江12等縣市陸上強風特報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部擴散條件稍差，污染物仍稍易累積，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

基隆 東北季風 高溫

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