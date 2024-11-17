東北季風增強北台濕涼 明起低溫1字頭、這些地區雨多

要帶外套及帶傘了，深秋降溫有感，北部及東北部下雨轉涼了。

中央氣象署指出，今天東北季風增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，東部山區有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門亦有零星短暫雨，澎湖為多雲。

溫度方面，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，北部及東北部高溫約25度，花東約28度，中南部29至30。低溫方面，北部及東北部約20、21度，其他地區約22、23度，澎湖全天23至26度，金門全天21至27度，馬祖全天19到22度。

氣象署指出，明後兩天東北季風持續影響，加上強颱萬宜進入南海後，外圍水氣北移，使台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率；後天（周二）基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，氣象署說，北部及東北部18到24度，花東21到26度，中南部20到28度；澎湖21到24度，金門17到23度，馬祖17到19度。