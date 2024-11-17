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日月潭花火音樂會 重溫奧運感動

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
日月潭花火音樂會昨晚登場，台灣大董事長蔡明忠（後排左三）與舉重女神郭婞淳（前排左二）等奧運國手登台，重溫巴黎奧運的感動。圖／台灣大哥大提供
日月潭花火音樂會昨晚登場，台灣大董事長蔡明忠（後排左三）與舉重女神郭婞淳（前排左二）等奧運國手登台，重溫巴黎奧運的感動。圖／台灣大哥大提供

二○二四日月潭花火音樂會昨晚登場，今年主題為「智由心MeMes」，邀請巴黎奧運國手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、孫振等人，和台下三萬二千多名觀眾一同合唱奧運主題曲「Never Give Up」，運用ＡＩ科技結合古典、流行音樂，搭配長達四八○秒煙火，讓觀眾心情澎湃。

台灣大董事長蔡明忠昨晚參加花火音樂會，在秘魯出席ＡＰＥＣ年會的總經理林之晨則以ＡＩ分身感謝觀眾「歷經康芮、天兔颱風攪局，大家熱情不減」，為活動揭開精彩序幕。歌手艾薇、柏霖PoLin輪番登場，搭配樂興之時管絃樂團磅礡樂音，融合ＡＩ生成動畫，重新演繹廿三首精彩曲目。

重頭戲是「台灣大哥大運動家族」選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、孫振首度站上音樂會，與三萬多名觀眾合唱奧運主題曲，搭配選手訓練紀錄片，讓觀眾重溫巴黎奧運期間的榮耀與感動。

壓軸安可曲「星期五晚上」，由選手與觀眾嗨跳「十六蹲」，孫振更加碼倒立十六次，將氣氛推向最高潮，最後隨著日月潭湖畔的璀璨煙火綻放，畫下完美句點。

日月潭花火音樂會呈現音樂盛宴，更回饋社會，累計協助廿六家公益社團，募得超過七三五萬元；台灣進入高齡化社會，失智症逐年上升，台灣大今年攜手「切膚之愛基金會」，藉音樂傳遞愛的循環，共同為失智長輩建立溫暖的家園。

巴黎奧運 觀眾 音樂會

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