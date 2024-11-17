酒癮者4成酒駕過 3成曾傷人

據衛福部統計，全台飲酒人口約達八四三萬餘人，其中一百多萬人有酒癮問題。台灣戒酒暨酒癮防治中心成立滿周年，分析來診酒癮個案，約有四成具酒駕紀錄、三成曾暴力傷人，國衛院調查，酒癮者造成的「二手酒害」，約百分之四的十八歲到廿九歲年輕成人曾受影響，顯示酒癮不止傷身，也增加公共安全危害。

二手酒害是指酒後對他人言語或肢體暴力或酒駕行為。國衛院副院長陳為堅表示，十八歲到廿九歲年輕成人受到二手酒害的威脅，約為百分之四，二手酒害的來源以父母、陌生人為大宗，十八歲到廿四歲的二手酒害，六成二來自父母，廿五歲到廿九歲者，約三成三來自陌生人。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，防治中心成立一年，已有近千名個案求診，分析求診者，有四成有酒駕紀錄、三成曾暴力傷人，顯示酒癮危害大。而求診者中，僅有三成是「本人」自己有意願來戒酒，其餘五成是親屬帶著酒癮者求助，一成是由專業人士轉介。

方俊凱說，別以為戒酒可以靠意志力，導致酒癮的原因是酒精能短暫促使腦內多巴胺分泌，影響神經元，人會將此感受記憶，若要改變這一套迴路，需要透過心理治療、團體治療等，才有機會改變行為模式。

他也提到，酒癮不只發生在「大量飲酒者」，許多有酒癮者病識感低，常自認是小酌，但只要出現不喝酒就會心悸、手抖都已算是有酒癮，籲及早介入治療，降低酒害發生。

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