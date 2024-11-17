大腸癌擴大篩檢 專家憂醫療不平等

大腸癌公費篩檢明年起下修年齡至四十五歲，專家憂心，篩檢條件放寬，糞便潛血陽性人數增加，在醫療量能有限的狀況下，恐發生醫療不平等現象，籲應採取「精準篩檢」，國健署指出，擴大篩檢對醫療量能影響有限，為提高效率，正研擬針對大腸癌高風險者，可自行選擇不做糞便潛血檢查，直接做大腸鏡的方案。

飲食西化，台灣與多數國家相同，皆面臨大腸癌「年輕化」現象。為提早揪出大腸癌患者，明年起，大腸癌公費篩檢年齡，從原本提供給五十歲到七十四歲民眾，降至四十五到七十四歲，如果具有大腸癌家族病史的四十歲到四十四歲民眾，也納入每兩年一次免費糞便潛血檢查的對象。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，癌篩擴大，但醫療量能固定，民眾等待篩檢結果時間將拉長，確認罹癌者住院、手術品質也會下降。研究顯示，台灣上一次擴大大腸癌篩檢對象時，大腸鏡檢查轉介成功率下降百分之十六，且中部轉介時間降幅最大、南部等待時間最長，「整體效益不見得改善，還可能加劇醫療不平等」。

糞便潛血檢查僅用於確認陰性、陽性。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙團隊研究發現，糞便血紅蛋白濃度愈高，罹患大腸癌風險也會跟著提升。葉彥伯建議，政府要強化篩檢效益，應推動「精準篩檢」，糞便潛血濃度高民眾，每半年至一年接受大腸鏡檢查一次，若濃度較低，可拉長篩檢間隔。經估算，將減少四分之一大腸鏡鏡檢次數。

陳秀熙表示，糞便潛血檢陽性者，濃度高比率僅約一成，在資源有限前提下，若採精準篩檢模式，篩檢年齡可降至卅歲，先做一次篩檢判斷風險，不僅能提早找出罹癌民眾，還可減少等待大腸鏡時間。

「篩檢年齡下修將找出大量遺傳性大腸癌患者。」台大醫院企畫管理部主任邱瀚模說，找出遺傳性大腸癌患者，應優先對患者一親等篩檢，該筆投資會比次世代基因定序（ＮＧＳ）給付更具效益。

國健署長吳昭軍表示，篩檢年齡下修五歲，對醫療量能的影響有限；針對高風險民眾，已研擬未來讓民眾可自由選擇，先做糞便潛血檢查再做大腸鏡，或直接接受大腸鏡檢查，實施的年齡範圍仍在討論中。