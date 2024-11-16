前進全球烘焙最高殿堂 2024 UniBread烘焙王麵包大賽 台灣「全能烘焙王」出爐！

法國「MONDIAL DU PAIN」世界麵包大賽宛如「烘焙界的奧運」，台灣選手想要取得參賽門票，必須先上華山論劍，成為台灣第一的「烘焙王」！「2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔」15日於南港展覽館舉行，歷經8.5小時的激烈競技，最終以擁有23年烘焙資歷、現任《一之軒》烘焙坊主廚的張世彬贏得冠軍寶座！

2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔，冠軍得主是《一之軒》張世彬(中)及助手陳秉森(右)。 圖/吳彥鋒攝影

「UniBread烘焙王麵包大賽」每兩年舉辦一次，是台灣首創以「外籍專業評審」編制為主、深具公正性的麵包比賽，今年邁入第五屆，決賽入圍四強者必須經過8.5小時的激烈競技，每位選手配一位學生助手，在評審的檢視下，於8.5小時內完成19款、多達100個以上烘焙作品，也就是一間標準烘焙坊的全品項麵包，並以「運動」為年度主題，製作1座至少80公分高的立體藝術麵包。

為接軌MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，今年賽事也特別響應法國「Respectus Panis® 尊重麵包」運動，增加「手揉麵糰」比賽項目，意在讓烘焙回歸本質，以天然食材和手工技術，賦予麵包更高的營養價值。比賽規定由學生助手負責揉麵糰，藉此鼓勵新世代職人將手感烘焙的初心繼續傳承下去。

2024 UniBread烘焙王麵包大賽冠軍作品，其最吸睛的藝術麵包以棒球為題，運用手工技藝，細膩呈現打者揮棒英姿。 圖/吳彥鋒攝影

冠軍選手張世彬以「高明的調味」獲評審青睞

「2024 UniBread烘焙王麵包大賽」由本屆決賽最資深選手張世彬(一之軒)，以精采的表現略勝一籌，他以一款「香檬蘋果鳳梨」含餡布里歐征服評審的味蕾，被法籍評審形容為「非常高明的調味」！在藝術麵包項目以國人喜愛的棒球作為主題，融入台北101、台灣傳統窗花等元素，並用麵糰製作出看起來像皮革材質的棒球，展現極致的麵包工藝。其學生助手陳秉森也獲得「最佳助手獎」。

冠軍張世彬的得意作品—「香檬蘋果鳳梨」含餡布里歐。 圖/吳彥鋒攝影

電子工程師轉職烘焙師傅的黃鈺翔 (丰里烘焙坊)拿下亞軍，其精緻的藝術麵包作品贏得外籍評審一致讚賞，同時多款麵包的獨特風味也獲得媒體及消費者評審的青睞，抱回「最佳人氣獎」；本屆決賽中年紀最小的選手王宗睿則是獲得季軍，並囊括本屆首次新增的「健康營養麵包獎」。他使用膳食纖維豐富的統一超纖專用粉，並加入黑豆、豆皮、紅藜等多穀物，讓超纖麵粉獨特的麥香與黑豆的甜味融合，並增加蛋白質等營養價值。

亞軍黃鈺翔的藝術麵包作品，視覺上精妙捕捉騎單車的動態感，栩栩如生，其作品也榮獲最佳人氣獎。 圖/吳彥鋒攝影

健康營養麵包獎—「黑豆紅藜多穀物」、「百花盛開」。 圖/吳彥鋒攝影

本屆冠軍得主不僅是台灣年度第一的「烘焙王」、贏得最高50萬元的獎金與備賽金，同時也將代表台灣征戰國際舞台，參加2025年10th MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，把台灣特色食材推上國際，展現台灣烘焙好實力！

法籍評審MOF Patrick FERRAND表示，台灣隊是法國MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽的常勝軍，也是第一個連續兩年奪冠的國家，四位決賽選手都是台灣烘焙界之光，期盼烘焙師把自己當成藝術家，而不是機器人，持續研發、製作出兼顧美味和營養的麵包。

法籍評審Patrick FERRAND為法國政府認證的「最佳工藝師MOF 」。 圖/吳彥鋒攝影

「UniBread烘焙王麵包大賽」由統一集團旗下統一麵粉、統清(股)公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，世界麵包大使協會、法國在台協會、法國在台協會商務處協辦。作為全台最大烘焙賽事，「UniBread烘焙王麵包大賽」以比賽凝聚烘焙職人，帶領台灣烘培業接軌國際健康趨勢，同時也要喚醒因現代化設備而逐漸遺忘的手作溫度與價值，展現「Respectus Panis®尊重麵包」的態度，為產業注入源源不絕的創新與活力。