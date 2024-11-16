肝基會傳遞慈善領導力運動 愛的聖火接力首站到新竹

肝基會舉辦傳遞慈善領導力運動，愛的聖火接力首站到新竹。圖/肝基會提供 肝病防治學術基金會（肝基會）成立30周年，發起「傳遞慈善領導力運動」，16日首站來到Big City遠東巨城購物中心，並與新竹市政府、國際扶輪3501地區、遠東巨城、英利得國際合作，接續「保肝篩檢」與「慈善走秀」兩場活動，包括提供了1600個名額免費幫民眾做肝病篩檢與腹部超音波檢查，並舉行「慈善領導力X時尚力 一見鐘情魅力秀」活動。

英利得rather時尚服裝專業設計團隊分享實用的職場穿搭建議，例如面試、演講、勸募企劃提案等不同場合的適合服裝穿著。「保肝」、「公益」、「慈善」及「時尚」的跨界創新結合，巨城用愛守護健康，實踐公益潮流化行動！肝基會傳遞慈善領導力運動在利他善念氛圍的感召下，愛的聖火由巨城、英利得、國際扶輪等企業及民間團體接力傳遞。

「消滅肝病需要社會大眾、企業及民間團體的愛心力量支持」，肝基會董事長許金川將肝病防治列車駛進風城—新竹，這也是傳遞慈善領導力運動的首站。許金川表示，基金會成立30年來在各地已經舉辦超過860場免費肝病篩檢，保肝列車到處趴趴走累計的公里數可繞行地球10.3圈，服務人次高達70萬人。

肝基會執行長粘曉菁3年多前在台大開設一門「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」通識課程，號召社會上各行各業的傑出人士分享他們積累數十年的智慧與寶貴成功經驗，以及投入NPO的緣份與善念助人故事，這些精彩內容集結成冊，並於肝基會成立30周年出版《慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術》一書，9月28日教師節當天更發起傳遞慈善領導力運動，希望這股愛的暖流與

台大NPO之戀課程從創始之初就參與的內政部前部長陳威仁表示，非營利組織NPO的精髓就是利他，利他思維與行動可大可小，可以大到如同德蕾莎修女一樣，全心全意為世界上最貧苦的人們服務，也可以小至個人日常生活中的小體貼，如果每個人都能多點體貼與善意，多為他人著想，從小培養一顆善解人意的心，幫別人多做一點，慢慢灌溉愛的種苗成長茁壯，相信有一天一定可以幫助及造福更多人。

肝基會舉辦傳遞慈善領導力運動，愛的聖火接力首站到新竹。圖/肝基會提供

粘曉菁將書的內容拍攝成影片，同步開設「慈善領導力NPO之戀」YouTube頻道並針對分享及製作創意影片「慈善領導力NPO之戀」頻道的民眾，優勝獎可獲得由技嘉教育基金會公益贊助高階電競筆電乙台。經過評審團的審查評選，在前總統府國策顧問、肝基會法律顧問律師許文彬的見證下，由台電機系二年級學生林丞康獲得優勝獎。

許金川表示，這次參賽者的每個作品都可以看見大家用心傳遞生活中的各種利他、善念與愛。許文彬也表示，深刻感受到每部參賽影片所要傳達的社會正能量。評審團中的資深媒體人也十分肯定參賽者的運鏡與影片製作技巧，尤其對於網路原生代的年輕世代而言，他們的拍攝角度與創意發想，可運用在公益慈善的非營利組織行銷宣傳。