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曾剩下3個月壽命 獲頒抗癌鬥士7旬婦樂觀對抗雙癌症

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
其中受到乳癌及淋巴癌雙重癌症襲擊的徐梅清，在50歲被診斷出乳癌合併肝轉移，後歷經復發，又被診斷出淋巴癌、骨轉移，截至今年已復發3次，歷經50次化療、42次放療，還吃了15年標靶藥物。記者林琮恩／攝影
其中受到乳癌及淋巴癌雙重癌症襲擊的徐梅清，在50歲被診斷出乳癌合併肝轉移，後歷經復發，又被診斷出淋巴癌、骨轉移，截至今年已復發3次，歷經50次化療、42次放療，還吃了15年標靶藥物。記者林琮恩／攝影

癌症並不可怕。」隨醫療科技進步，癌症五年存活率超過6成，不再是不治之症，台灣癌症基金會董事長王金平說，罹癌是無可奈何之事，但許多癌友堅強抗癌寫下動人篇章，以堅強鬥志克服癌症折磨，不僅患者本身勇於面對，家屬承受壓力與折磨，更非三言兩語能道盡，如今罹患癌症並不可怕，從藥品、政策、民間關懷都要並重，幫助癌友樂觀面對。

隨著醫療科技的進步，癌症不再是不治之症。台灣癌症五年存活率從15年前的50.2%提升至2021年的62.1%，整體存活率上升了12.1%，而癌症標準化死亡率20年間下降約2成，從2003年的每十萬人口140.82人降至2023年的115.4人。

今年10大抗癌鬥士包括罹患急性骨髓性白血病的61歲林禹宏、罹患急性淋巴性B細胞白血病的20歲吳嘉源、罹患乳癌的45歲許雅婷、罹患扁桃腺癌的62歲簡顯德、罹患胰臟癌的54歲石心梅、罹患肺癌的62歲柯協助、罹患肺癌的72歲劉德龍、罹患乳癌及淋巴癌的70歲徐梅清、罹患大腸癌的67歲吳興傳、罹患卵巢癌的45歲盧崇璞。

其中受到乳癌及淋巴癌雙重癌症襲擊的徐梅清，在50歲被診斷出乳癌合併肝轉移，後歷經復發，又被診斷出淋巴癌、骨轉移，截至今年已復發3次，歷經50次化療、42次放療，還吃了15年標靶藥物，治療已成為生活的一部分。她表示，自己身體雖然受病痛所苦，但心理仍樂觀度日，設定康復計畫每天7點固定起床曬太陽，也與親朋好友定期聚會，維持好心情。

「癌友不怕得癌症，只怕罹癌後是孤單的。」前副總統陳建仁致詞時說，在醫界、病團努力下，政府提供多項治療與篩檢服務，協助癌友重新燃起希望，不再懼怕癌症；隨醫療進步，癌症新藥推陳出新，許多新藥通過第二期臨床試驗證實有效，但尚未通過第三期試驗，無法納入健保。

陳建仁說，自己行政院長任內，台癌積極倡議要在這段時間，以百億癌藥基金給付，讓病人加速用藥，如今政府正式編列預算，第一階段雖僅50億預算，但至少先起步，且賴清德總統已承諾將編列百億以上經費，照顧癌症患者。

前副總統陳建仁（右2）與台灣癌症基金會董事長王金平（右1）出席十大抗癌鬥士頒獎活動。記者林琮恩／攝影
前副總統陳建仁（右2）與台灣癌症基金會董事長王金平（右1）出席十大抗癌鬥士頒獎活動。記者林琮恩／攝影

乳癌 淋巴 癌症

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