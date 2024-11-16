擴大癌篩揪遺傳大腸癌 國健署擬讓患者直接做大腸鏡

台灣在實施大腸癌公費篩檢後，罹癌人數顯著下降，衛福部擬於明年起，再下修大腸癌篩檢年齡。台大醫院健康管理中心數據顯示，大腸癌癌前病變大腸息肉，40至44歲區間，比率正急起直追。台大醫院企畫部主任邱瀚模說，篩檢制度放寬，將找出更多遺傳性大腸癌患者，建議政府擬定策略因應。

明年起除大腸癌篩檢下修至45歲，也將針對40至45歲高風險群進行篩檢。過去醫界質疑，行政院公告的政策中，仍以糞便潛血而非更準確的大腸腸鏡篩檢。

國健署署長吳昭軍表示，大腸鏡檢風險較高，為讓民眾有選擇權利，已規畫高風險群可與醫師討論後，選則先做糞便潛血檢查，再做大腸鏡，或直接做大腸鏡檢查，但年齡是從40歲至45歲，或延伸至更高歲數，專家仍討論中。

邱瀚模表示，依目前研究數據，50至74歲篩檢策略，可讓死亡率下降35%，而美國癌症協會已率先下修篩檢年齡，且台大研究團隊證實，因病人腸道菌叢、環境暴露等因素，從45歲篩使篩檢，仍有其效益。

「篩檢年齡下修至40歲，將找出大量遺傳性大腸癌篩檢。」邱瀚模說，政府亟需篩檢架構，否則將對大腸鏡篩檢量能造成壓力，建議政府篩出遺傳性大腸癌患者後，應找出其一等親（父母、子女、兄弟姐妹）接受篩檢，可更加精準找出大腸癌高風險群，像肉粽串一般找到一系列病人。另外，目前篩檢政策是以菸捐為財源支付，政府一面要人戒菸，一面又用菸捐做篩檢，相當奇怪，建議找出更好的篩檢財源。

研究顯示，「林奇氏症候群（Lynch Syndrome）」與遺傳有關，且大幅增加罹患大腸癌與其他癌症的風險。邱瀚模表示，大腸癌篩檢年齡下修，將找出更多林奇氏症候群病人，且這些病人的親人罹癌風險亦提高，呼籲政府進行風險分級，針對林奇氏症候群病人，應訂出基因檢測的給付標準，並建立以病人為中心的轉診架構，「這筆投資會比次世代基因定序（NGS）更有效益。」