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大腸癌篩檢年齡下修 專家憂效益有限、加劇醫療不平等

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統上任後推動健康台灣政策，衛福部編列40億預算，擴大癌症篩檢，大腸癌公費篩檢起始年齡明年起將由50歲下降至45歲，並納入40歲以上高風險群。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統上任後推動健康台灣政策，衛福部編列40億預算，擴大癌症篩檢，大腸癌公費篩檢起始年齡明年起將由50歲下降至45歲，並納入40歲以上高風險群。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統上任後推動健康台灣政策，衛福部編列40億預算，擴大癌症篩檢，大腸癌公費篩檢起始年齡明年起將由50歲下降至45歲，並納入40歲以上高風險群。但專家擔憂，擴大篩檢年齡，糞便潛血陽性者增加，將造成後續大腸鏡檢查等待時間上升，這還會因區域醫療資源而有不同，呼籲政府應利用糞便潛血濃度，以精準篩檢模式才能發揮效益。

台大醫院團隊進行大腸癌篩檢研究的彰化縣率先發難，彰化縣衛生局長葉彥伯在台灣醫學周演講中提到，年齡下修後，明年要篩檢全台灣一半以上人口，在篩檢、醫療量能固定的情況下，民眾獲知篩檢結果的時間將拉長，住院、手術品質也會下降。

研究顯示，台灣上次擴大大腸癌篩檢，導致大腸鏡檢查轉介成功率下降16%，且中部轉介時間降幅最大、南部等待時間最長，「可見整體效益不見得會改善，還可能加劇醫療不平等。」

台大公衛學院教授陳秀熙與台大醫院團隊研究發現，糞便血紅蛋白濃度不同，罹患大腸癌的風險亦有差別。葉彥伯說，政府要強化篩檢效益，應以臨床研究成果為基礎，推動「精準篩檢」，糞便潛血濃度高的民眾，每半年至一年篩檢一次，若濃度較低，可拉長篩檢間劇，經估算，可減少4分之1大腸鏡鏡檢次數，有效因應大腸癌癌篩年齡下修造成的公衛、醫療量能負擔。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，目前糞便潛血檢查僅用於確認陰性、陽性，自己與團隊在2011年即證實，民眾糞便潛血濃度愈高，罹患大腸癌機率愈高，且檢測結果為陽性者，糞便潛血濃度高的比率僅約一成，加上使用的試劑相同，民眾不受飲食限制，建議政府可針對高危險群提升大腸鏡檢測檢測頻率，風險低者則可減少頻率。

陳秀熙表示，台灣年輕型大腸癌患者愈來愈多，藉由糞便潛血濃度精準篩檢，甚至可將篩檢年齡下降至30歲，先做一次篩檢判斷風險；推估政府若採用精準篩檢措施，不僅可幫助早期找出患者進行治療，還可減少大腸鏡等待時間，加上糞便潛血檢測方式不具侵襲性，「是很值得的投資。」

台大醫院 大腸癌

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