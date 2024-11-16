影／為愛滋平權開金嗓 「國民女婿」羅一鈞：睡夢中都在背歌詞

「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞今在台中登場的愛之日常音樂節開金嗓，與台灣公衛學生聯合會合唱「一樣As Usual」，推動愛滋平權。羅一鈞說，他這周都在惡補歌詞，連睡夢中都在背歌詞，並強調歌詞非常有含意。

第六屆愛之日常音樂節今天下午2時30分登場，由音樂人郭子主持，開頭佳賓由羅一鈞與台灣公衛學生聯合會合唱「一樣As Usual」，為活動揭開序幕，歌手萬芳、黃韻玲、宇宙人等開唱到晚間10時。

羅一鈞說，他從第四屆就參加，很高興今天來推廣愛滋平權。「U=U」，若感染者好好吃藥、穩定控制病毒量到測不到，傳染給其他人的機率就是零，不會影響其他人。

羅一鈞指出，雖然U=U在科學界、醫學界有近7年歷史，但還是有很多人不清楚，盼透過音樂會宣導。若社會能把感染者當成日常平凡人接納、關懷，防治工作更順利推展，謝謝中山附醫協助舉辦音樂會，讓中部民眾一起來參與這麼棒音樂會。明年只要防疫公務沒影響，願意來伸援、響應。

羅一鈞說，這首「一樣As Usual」是由台灣公衛學生聯合會學生共同創作，他這周都在惡補歌詞，連睡夢中都在背歌詞，歌詞非常有含意，希望大家好好去聽，學生還把「U」藏在歌詞，且反映感染者和醫護等工作者心聲，聽了都會很感動。

中山附醫總院長蔡明哲表示，院方積極推動愛滋友善醫療環境，致力為愛滋感染者提供更加人性化、尊重的醫療服務，2019年起每年捐100萬至「中華民國台灣懷愛協會」，拓展關懷工作，今天也在現場匿名篩檢與衛教宣導，並邀羅一鈞等人透過音樂傳愛。