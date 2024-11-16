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被宣告只剩3個月 7旬徐梅清過好現在抗癌20年

中央社／ 台北16日電
70歲癌友徐梅清（圖）抗癌20年，反覆經歷轉移、復發、新癌症的輪迴，她選擇以天為單位過好每個現在，如今升格6孫嬤，喜迎金婚高光時刻，也獲選2024十大抗癌鬥士。 中央社
70歲癌友徐梅清（圖）抗癌20年，反覆經歷轉移、復發、新癌症的輪迴，她選擇以天為單位過好每個現在，如今升格6孫嬤，喜迎金婚高光時刻，也獲選2024十大抗癌鬥士。 中央社

被宣告「只剩下3個月」，今年70歲癌友徐梅清只有一個念頭：「還是來了。」轉移、復發、新癌症輪迴，她以天為單位過好每個現在，抗癌20年來，升格6個孫的阿嬤，喜迎金婚高光時刻。

個頭嬌小的徐梅清說起話來手舞足蹈、活力滿滿，完全看不出已經70歲。攤開她20年來「抗癌史」，從確診乳癌合併肝轉移、復發、另外確診淋巴癌、骨轉移、再度復發，光聽她細數化療、放療次數，令人心驚膽戰。

徐梅清不曾埋怨，她認為那樣的想法只會讓身體接收到不好訊號，所以她常常自我鼓勵「妳今天在康復中」，如同她最喜歡的一句話「只要用心做了，輸贏都是精彩」。她笑說，到後來聽自己病況，心情上已沒有什麼驚濤駭浪，反正兵來將擋、水來土掩。

難道被醫師宣告只剩下3個月不害怕嗎，徐梅清因為姊姊也是乳癌患者，她形容當下心情只有「終於還是來了」，甚至沒問「為什麼是我」，畢竟已經發生了，但飲食、健康、運動這3件事，醫師沒辦法幫忙，做好這3件事然後把身體交給醫師，把生命長短交給老天爺。

用這份心理不能跟著身體生病的正向積極，徐梅清以天為單位過好每個現在，如今成了6個孫的阿嬤，今年邁入金婚。徐梅清表示，既然上天厚待讓她活到現在，志工是一生任務，就算COVID-19疫情期間仍堅持陪伴病友走人生最後一哩路，在療癒別人的同時，她感到也被療癒了。

而今年才20歲的吳嘉源確診血癌時尚未成年，因母親對西醫不信任，堅持不願簽下同意書，後來在吳嘉源積極捍衛醫療權情況下，最終幸運接受CAR-T細胞療法，並順利考上夢想中的台大生物電機系，現在還加入排球隊。他坦言原本也擔心被撞倒，結果其實沒有太大問題，體力跟肌力都有上升，覺得很開心。

徐梅清、吳嘉源是第18屆10大抗癌鬥士之一，台灣癌症基金會今天下午舉行頒獎典禮。台灣癌症基金會董事長王金平致詞指出，感謝各界支持，最重要是感謝家屬，「你們所面臨承受的壓力跟各方面折磨，不是三言兩語可以說清楚」，家屬的愛與勇敢，才能幫助癌友順利走過抗癌路。

前副總統陳建仁向坐在台下的抗癌鬥士們致意，感謝他們成為其他癌友的典範，展現出來的勇氣與毅力，燃起所有癌友的光明與希望。他說，自己曾罹患肺腺癌，因早期發現治療，多年來都很平安健康，現在政府從多管道支持癌友，鼓勵大家不要放棄任何希望。

抗癌 確診 醫師

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