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東北季風、今年最強颱風萬宜 下周北台灣降雨又降溫探1字頭

傳遞慈善到風城 肝基會聯合多個團體免費保肝篩檢

聯合新聞網／ 綜合報導

肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
肝病防治學術基金會（肝基會）成立30周年發起傳遞慈善到全國各地，與新竹市政府、新竹市衛生局、國際扶輪3501地區扶輪社、遠東巨城合作，並獲得林堉璘宏泰教育基金會的支持，於16日下午在新竹遠東巨城一樓中央路廣場，提供1600個名額幫新竹市民眾免費肝病抽血篩檢與事先報名的350位做腹部超音波檢查，希望由「保肝」、「公益」、「慈善」的創新結合，讓民眾能照顧健康。

肝基會在傳遞慈善利他善念的氛圍下，感謝愛的聖火由企業與國際扶輪等民間團體接力傳遞，包括新竹市衛生局局長陳厚全、國際扶輪3501地區總監周玉庭、遠東巨城購物中心董事長李靜芳、肝病防治學術基金會董事長許金川、肝病防治學術基金會執行長粘曉菁及貴賓一同祈福平安，希望用愛守護大家的健康。

肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
陳厚全說，肝病有國病之稱，新竹市近五分之一的癌症患者因肝癌去世，而B型及C型肝炎病毒則是主要元兇。為了根除肝病，市府提出主動篩檢、積極就醫和早期治療的三部曲，為找出更多B型和C型肝炎患者，並促使及早發現和有效治療，邀請市民朋友捲袖驗B、C肝、空腹做腹部超音波，一同來顧肝。

周玉庭表示，扶輪人熱愛台灣這片土地，別是民眾的健康。 「國際扶輪多年來致力於預防與消除疾病等六大焦點人道服務計畫，並在台灣各地進行肝病篩檢。因此，很高興能持續與肝基會合作，響應 「今年超了沒?全民腹超十年計畫」活動，在全台推動免費保肝篩檢及腹部超音波檢查，以行動「救治肝苦人」，讓肝病從台灣消失。

肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
許金川表示，肝臟是否健康，不是靠感覺，而是要抽血及做腹部超音波檢查。肝基會成立30年來在全台各地已經舉辦超過860場免費肝病篩檢，保肝列車到處趴趴走所累計的公里數可繞行地球10.3圈，服務人次高達70萬人。儘管肝病防治列車的足跡深入偏鄉離島，但台灣目前每年仍有一萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。為了消滅國病，讓台灣成為一個沒有肝病的國度。許金川強調，保肝不只抽血，B肝及C肝帶原者要定期追蹤，並建議40歲以上的民眾每年都要做一次腹部超音波檢查，讓肝病防治無死角，全方位照顧國人健康。

肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供 肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供 肝基會16日聯合多個團體在新竹市免費保肝篩檢與腹部超音波。圖/肝基會提供
李靜芳表示，巨城是桃竹苗休閒娛樂與購物消費的首選，秉持「取之於社會、用之於社會」的慈善精神，不斷發揮社區公益平台最大影響力。開幕至今，已近300個公益團體受惠，為社會注入溫暖向上的正能量。巨城此次再開全台零售業創舉，攜手肝基會舉辦大型肝篩與腹超活動，守護超過千位民眾健康。巨城未來將持續攜手慈善夥伴，以共創共榮共好的理念，繼續發揮全台第一公益平台的影響力。

B型肝炎 巨城 新竹 肝病 衛生局

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