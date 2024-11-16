58歲拳王泰森還能扛8局賽事 運動醫學科醫師指「這些劣勢」是奇蹟

58歲前重量級世界拳王麥可泰森（Mike Tyson），今在擂台上對決27歲網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul），泰森雖在8場激烈賽事後落敗，但運動醫學科醫師指出，以他這樣的年紀，肌肉能力、能量系統、心肺功能和神經敏捷條件都有影響，加上曾經體重曾經重達171公斤，這樣的表現已是奇蹟。

泰森有鋼鐵拳王之稱，2005年輸給麥克布萊德（Kevin McBride）後退休，職業生涯戰績為50勝6負，其中44場KO，據了解，賽事進行8回合，泰森前兩局打出優勢，但在相差31歲的體力落差下，最終以74：78（非官方比數）輸給保羅。

聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱說，50幾歲和20幾歲的人對打的確很有話題性，畢竟這個年紀的肌肉能力、能量系統、心肺功能和神經敏捷條件都有影響，的確會處於劣勢，因為一般拳擊選手的顛峰時間是3、40歲，泰森已經退役那麼久了，現在出來挑戰20幾歲的對手，的確是奇蹟。

拳擊是一個高衝擊性的運動，有外因性和內因性之分，林頌凱表示，外因性是和對打打到有關，如臉部、眼睛、下顎和身體軀幹部位，被撞擊到產生的鈍挫傷相當常見，最擔心的是眼睛，即便有保護套還是可能受傷，其餘如打到、扭到產生的衝擊性也要注意，牙齒也容易因撞擊而受傷；內因性則如心血管問題等，以泰森50多歲的年紀，加上過去很胖，從是短時間、衝擊性的比賽，出現心血管問題的風險很高。