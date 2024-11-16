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58歲拳王泰森還能扛8局賽事 運動醫學科醫師指「這些劣勢」是奇蹟

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。歐新社
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。歐新社

58歲前重量級世界拳王麥可泰森（Mike Tyson），今在擂台上對決27歲網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul），泰森雖在8場激烈賽事後落敗，但運動醫學醫師指出，以他這樣的年紀，肌肉能力、能量系統、心肺功能和神經敏捷條件都有影響，加上曾經體重曾經重達171公斤，這樣的表現已是奇蹟。  

泰森有鋼鐵拳王之稱，2005年輸給麥克布萊德（Kevin McBride）後退休，職業生涯戰績為50勝6負，其中44場KO，據了解，賽事進行8回合，泰森前兩局打出優勢，但在相差31歲的體力落差下，最終以74：78（非官方比數）輸給保羅。

聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱說，50幾歲和20幾歲的人對打的確很有話題性，畢竟這個年紀的肌肉能力、能量系統、心肺功能和神經敏捷條件都有影響，的確會處於劣勢，因為一般拳擊選手的顛峰時間是3、40歲，泰森已經退役那麼久了，現在出來挑戰20幾歲的對手，的確是奇蹟。

拳擊是一個高衝擊性的運動，有外因性和內因性之分，林頌凱表示，外因性是和對打打到有關，如臉部、眼睛、下顎和身體軀幹部位，被撞擊到產生的鈍挫傷相當常見，最擔心的是眼睛，即便有保護套還是可能受傷，其餘如打到、扭到產生的衝擊性也要注意，牙齒也容易因撞擊而受傷；內因性則如心血管問題等，以泰森50多歲的年紀，加上過去很胖，從是短時間、衝擊性的比賽，出現心血管問題的風險很高。 

林頌凱指出，拳擊是好運動，既舒壓又有競爭性，台灣近年也慢慢開始風行，如果一般民眾想從事拳擊運動，可以從社區、運動中心或拳館的拳擊課程開始，否則技術不好的話，非常容易受傷，例如手指和手腕等部位，加上技術不好過度拉扯，也可能導致肩關節脫臼，要在教練的指導下，學會正確用力、走位、打擊方式。

聯新國際診所院長林頌凱說，麥可泰森與年紀相差31歲的傑克保羅對戰8回合，對他的身體狀況來說已是奇蹟。本報資料照片
聯新國際診所院長林頌凱說，麥可泰森與年紀相差31歲的傑克保羅對戰8回合，對他的身體狀況來說已是奇蹟。本報資料照片

運動 醫學 醫師

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