快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風、今年最強颱萬宜 未來一周北台灣降雨又降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨。本報系資料照
明天基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨。本報系資料照

中央氣象署指出，未來一周都是東北季風天氣型態，北台灣整周涼冷，下周二、周三低溫可到19、20度，高溫也只有22至24度，已進入深秋或初冬天氣。今晚隨著東北季風增強，北台灣逐漸出現雨勢，明起雨區再擴大，下周一、周二加上今年最強颱風萬宜外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨機率。

氣象署預報員林定宜表示，今天晚間仍有熱帶性低氣壓殘留雲系，南部及東南度持續有降雨，隨著東北季風增強，基隆北海岸也開始降雨，且明天持續增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨，東部山區有局部大雨，其他地區為零星雨。

溫度方面，他指出，明天起北部及東北部溫度下降，其他地區早晚亦涼，北部高溫約25度、花東28度、中南部29至30度；北部低溫21至22度，其他地區23至24度。未來一周北台灣涼冷，尤其下周二、周三低溫可到19、20度 ，高溫也只有22至24度，已進入深秋或初冬天氣。

他表示，除有東北季風影響，萬宜颱風今已增強為今年最強颱風，下周一、周二預計通過菲律賓往南海，屆時外圍雲系會台灣帶來較多水氣，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，甚至可能有局部大雨或豪雨。下周三至周六萬宜颱風遠離，但東北季風影響持續，北部及東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及東北部也有局部較大雨勢機率，中南部山區則有零星短暫雨，平地為多雲。

林定宜也說，今天屏東、高雄沿海及澎湖有8至9級強陣風，雲林以北、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島也有較強陣風，且明天會持續增強。

林定宜指出，明天至下周二基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島、蘭嶼及綠島有長浪發生機率，下周一、周二澎湖、金門及馬祖也有長浪。另外，明天清晨中南部地區可能有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

基隆 東北季風 颱風

延伸閱讀

強颱萬宜威力直逼魔羯 下周水氣結合東北季風 這2天影響最劇

天兔掰了南部續防大雨 東北季風+強颱萬宜水氣要來了 北部將急轉濕冷

天兔估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

相關新聞

東北季風、今年最強颱萬宜 未來一周北台灣降雨又降溫

中央氣象署指出，未來一周都是東北季風天氣型態，北台灣整周涼冷，下周二、周三低溫可到19、20度，高溫也只有22至24度，...

58歲拳王泰森還能扛8局賽事 運動醫學科醫師指「這些劣勢」是奇蹟

58歲前重量級世界拳王麥可泰森（Mike Tyson），今在擂台上對決27歲網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul），泰...

台南下午連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

今天下午台南接連發生2起地震，規模分別為4.5及3.4。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，台南今天這2起地震規模都不...

搖兩下很有感！台南市下午3點許發生地震 不少人被嚇到

台南市下午３點１分發生地震，根據中央氣象署速報震央位置北緯23.19°、東經120.19°，震源深度10公里，約是在麻豆...

強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

萬宜颱風上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，已成為今年第6個強烈颱風，目前處於巔峰狀態，...

東北季風增強 北部2縣市今晚大雨下到明上午

東北季風增強及水氣偏多，中央氣象署表示，今晚至明天上午基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨，山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。