東北季風、今年最強颱萬宜 未來一周北台灣降雨又降溫

中央氣象署指出，未來一周都是東北季風天氣型態，北台灣整周涼冷，下周二、周三低溫可到19、20度，高溫也只有22至24度，已進入深秋或初冬天氣。今晚隨著東北季風增強，北台灣逐漸出現雨勢，明起雨區再擴大，下周一、周二加上今年最強颱風萬宜外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨機率。

氣象署預報員林定宜表示，今天晚間仍有熱帶性低氣壓殘留雲系，南部及東南度持續有降雨，隨著東北季風增強，基隆北海岸也開始降雨，且明天持續增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨，東部山區有局部大雨，其他地區為零星雨。

溫度方面，他指出，明天起北部及東北部溫度下降，其他地區早晚亦涼，北部高溫約25度、花東28度、中南部29至30度；北部低溫21至22度，其他地區23至24度。未來一周北台灣涼冷，尤其下周二、周三低溫可到19、20度 ，高溫也只有22至24度，已進入深秋或初冬天氣。

他表示，除有東北季風影響，萬宜颱風今已增強為今年最強颱風，下周一、周二預計通過菲律賓往南海，屆時外圍雲系會台灣帶來較多水氣，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，甚至可能有局部大雨或豪雨。下周三至周六萬宜颱風遠離，但東北季風影響持續，北部及東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及東北部也有局部較大雨勢機率，中南部山區則有零星短暫雨，平地為多雲。

林定宜也說，今天屏東、高雄沿海及澎湖有8至9級強陣風，雲林以北、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島也有較強陣風，且明天會持續增強。

林定宜指出，明天至下周二基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島、蘭嶼及綠島有長浪發生機率，下周一、周二澎湖、金門及馬祖也有長浪。另外，明天清晨中南部地區可能有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。