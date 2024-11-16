環境部：COP29能源議題 未將核能列入倡議

聯合國氣候變化綱要公約第廿九次締約方大會(COP29)昨進入第5天，大會主題為「能源與和平」，能源議題聚焦於綠色能源、氫能與儲能。環境部今發稿表示，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實2030再生能源容量三倍化、儲能與韌性電網、氫能等三大倡議，沒有將核能議題列為倡議。

環境部表示，COP29昨會議聚焦於綠色能源、氫能與儲能，對於能源議題的討論，主要延續COP 28全球盤點決議，重申2030年全球再生能源裝置容量增至三倍與全球平均年能源效率提高一倍，加速零排放和低排放技術的發展、提升建築物能源效率、減少建材蘊含碳排放、廢除化石燃料補貼等，並沒有提到核能。

環境部說明，COP29主席Mukhtar Babayev昨日召開高層圓桌會議，正式啟動全球儲能與電網承諾、綠色能源承諾、氫能宣言三大能源倡議。並呼籲締約方和非締約方共同支持。

全球儲能與電網承諾內容是承諾2030年在全球部署1500GW能源儲存系統，為2022年的6倍以上，並至2030年新增或翻新2500萬公里電網。綠色能源承諾為推動綠色能源區域與廊道，透過發展更大尺度區域和跨區域互聯網，以實現成本效益和安全長距離電力傳輸。氫能宣言則是擴大以再生能源、清潔/零排放和低碳產生氫能，逐步替代目前使用無搭配減碳措施之化石燃料。

國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol在談到這些倡議時表示，「隨著世界迅速邁入電力時代，IEA明確指出，為實現能源和氣候目標，包括將全球再生能源容量提高三倍並加強能源安全，各國需要迅速增加儲能，擴大和升級電網。敦促全球政府將儲能與韌性電網作為優先事項。」

國際再生能源機構（IRENA）總幹事Francesco La Camera則指出：「在COP28上，全球領導人承諾到2030年實現再生能源容量三倍增長。為實現此目標，不僅需要增加發電量，還需要克服與再生能源併網相關的挑戰。儲能解決方案、電網擴展和重大投資是推動的關鍵因素。」

此外，Mukhtar Babayev與埃及、義大利、德國、烏干達、阿聯酋和英國提出「巴庫氣候行動倡議」，主要是以「和平、救援與復原」為主題，對於因氣候變遷帶來的不利影響，如水資源短缺、糧食不安全、土地退化、流離失所和生計中斷等的討論。

環境部說，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實2030再生能源容量三倍化、儲能與韌性電網、氫能等三大倡議，沒有將核能議題列為倡議。