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近2千人「植植走」遊行 呼籲重視植物性飲食

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
近兩千人參加今天的「植植走大遊行」，傳達推動植物性飲食的重要性。記者葉冠妤/攝影
近兩千人參加今天的「植植走大遊行」，傳達推動植物性飲食的重要性。記者葉冠妤/攝影

民間團體今舉行「植植走大遊行 出來拚蔬贏」遊行，近2000名民眾從凱道走到客家主題公園，傳達氣候變遷加劇之際，推動植物性飲食的重要性。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，今天到場民眾不畏颱風參加遊行，都是認同在這個氣候危機迫切的時間點，要積極推動植物性飲食的重要性。過去一年，智庫透過兩次遊行與公聽會傳遞訴求，今天再舉辦第二屆的植植走遊行，希望往後能成為傳統。

張祐銓說，今年遊行具體訴求包括盡速效法先進國家，將植物性飲食發展納入國家政策；加速甲烷減排行動、強化並修正低碳蔬食法規、輔導校園提供蔬素食選項，以及淨零綠生活計畫確實執行植物性飲食推廣。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，根據聯合國糧農組織（FAO）資料，畜牧業的碳排佔排放大宗，因此推動動物肉食減量增加蔬食蛋白的食用非常重要，未來會與各團體一起努力，推動2050淨零碳排及全民蔬食減碳運動。

台灣公民參與協會創會理事長何宗勳表示， 總統府氣候變遷對策會議第二次會議宣示，政府明年一月將提出全新的2030減碳新目標，比「24%±1%」還要高，2032年則「一定會超過30%」，今天遊行主題「植物性飲食和減碳生活」正是新目標要達到「深度節能減碳」所需。

台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑表示，氣候變遷法要求各級政府推動「低碳飲食」，選擇植物性飲食能夠大幅降低溫室氣體排放，對環境產生巨大影響，已是永續未來的指標。他也呼籲政府加速輔導工廠化集約畜牧轉型友善，淘汰對動物和環境都不好的密集飼養，減緩畜禽產品碳排，創造動物福利、環境永續與消費者權益三贏。

台灣素食營養學會營養師陳婷鈺說，全植飲食，能有效降低多種慢性病成因，對國家健保有極大助益。哈佛一項研究證明，植物性食物生產系統能提供全人類充足的糧食，更能減少碳排，同時增加「碳減排」效力，若能成功將畜牧業終止與轉型，估計將可釋放全球76%的農田，其中大部分面積能回復成森林，從而拯救珍貴的野生動物。

「植植走大遊行」從凱達格蘭大道集合，遊行到客家文化主題公園。參與民眾扮成動物模，呼籲「尊重生命 愛護動物」。記者黃義書／攝影
「植植走大遊行」從凱達格蘭大道集合，遊行到客家文化主題公園。參與民眾扮成動物模，呼籲「尊重生命 愛護動物」。記者黃義書／攝影

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