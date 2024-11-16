廢棄塑膠製成世界盃足球隊服 元智大學前進COP 29

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
元智大學全球處副國際長尤淨纓受邀參與，於COP 29上介紹rPET循環技術創新成果以及元智大學節能減碳實績。圖／元智大學提供
元智大學全球處副國際長尤淨纓受邀參與，於COP 29上介紹rPET循環技術創新成果以及元智大學節能減碳實績。圖／元智大學提供

第29屆聯合國氣候變遷會議（COP 29）日前於亞塞拜然登場，台灣在氣候公約註冊的11個NGO，於兩週內在大會藍區會場辦理周邊會議、展攤及相關論壇。元智大學全球處副國際長尤淨纓受邀參與，於COP 29上介紹rPET循環技術創新成果以及元智大學節能減碳實績，也獲得下屆主辦國巴西正式邀請，成功預約出席COP 30。

尤淨纓以「遠東集團rPET環保回收材與元智大學節能方法」為題演講。她表示，遠東新世紀已建立起從原料回收到rPET產品的完整循環路徑，如將海洋廢棄塑料製成2022年世界盃足球隊服，並將消費後的塑料瓶轉化為瓶對瓶、瓶對鞋、瓶對服等多樣可持續性產品，有效降低溫室氣體排放與廢棄物量。

尤淨纓也強調，遠東新世紀擁有廢氣轉聚酯技術，可將工業廢氣轉化為低碳聚酯產品，也是全球首創，體現台灣企業在低碳經濟與環保的思維。

另於校園減碳上，尤淨纓也指出，元智大學除了於校園頂樓安裝太陽能板，也在USR計畫中結合回收衣資源再利用與企業合作碳盤查，更推廣植物飲食。此外，元智大學與永瑞實業合作的研究團隊運用類神經網絡（CNN）模型，透過AI深度學習分析大量廢食用油數據，辨識廢油的來源及使用狀態，以達到更有效的回收分類。

尤淨纓談到，元智大學也透過發酵技術將剩餘的地瓜轉化為蚯蚓飼料，進而製成有機肥料「蚯蚓土」，減少化肥需求，也有助於提升土壤健康。

元智大學 校園 減碳

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