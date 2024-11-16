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台南下午連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

今天下午台南接連發生2起地震，規模分別為4.5及3.4。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，台南今天這2起地震規模都不大，後面就算有餘震，規模也很小，民眾甚至感受不到。台灣各地本來就是在板塊活躍區域，今年中南部地震確實特別多，但今年較多不代表接下來或明年也會較多。

吳健富表示，台南今天這2起地震規模都沒有太大，且較淺，今年中南部三不五時就有較淺地震，後面就算有餘震，規模也很小，民眾甚至感受不到。

他指出，台灣各地本來就是在板塊活躍區域，東部因為能量累積快，每年有70%地震發生在此；西部也因為能量逐漸遞移，在岩石較脆弱的地方就會有能量釋放，但大多是在15公里內的淺層地震。

吳健富也說，今年中南部地震確實特別多，像是中埔地區1941年曾有較大地震，其他像是朴子、嘉義布袋、義竹及台南等也有零星地震，但目前科技還無法預測地震發生，今年較多不代表接下來或明年也會較多，民眾平常本來就要有防震意識。

今天下午台南接連發生2起地震。圖／氣象署網站
今天下午台南接連發生2起地震。圖／氣象署網站

台南 地震 餘震

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