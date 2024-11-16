搖兩下很有感！台南市下午3點許發生地震 不少人被嚇到

台南市下午３點１分發生地震，根據中央氣象署速報震央位置北緯23.19°、東經120.19°，震源深度10公里，約是在麻豆和佳里一帶，市長黃偉哲立即在臉書貼文「地震！大家都還好嗎？台南市政府會立刻透過災防通報，掌握各區訊息，如果有任何狀況，請市民朋友隨時協助提供；據初步回報尚無災情傳出。

根據地震速報，預估震度台南市5級、嘉義縣4級、雲林縣3級、嘉義市3級、彰化縣2級、澎湖縣2級、高雄市2級、屏東縣2級、新竹縣1級、新竹市1級、苗栗縣1級、台中市1級、南投縣1級、台東縣1級、花蓮縣1級。