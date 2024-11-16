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搖兩下很有感！台南市下午3點許發生地震 不少人被嚇到
台南市下午３點１分發生地震，根據中央氣象署速報震央位置北緯23.19°、東經120.19°，震源深度10公里，約是在麻豆和佳里一帶，市長黃偉哲立即在臉書貼文「地震！大家都還好嗎？台南市政府會立刻透過災防通報，掌握各區訊息，如果有任何狀況，請市民朋友隨時協助提供；據初步回報尚無災情傳出。
根據地震速報，預估震度台南市5級、嘉義縣4級、雲林縣3級、嘉義市3級、彰化縣2級、澎湖縣2級、高雄市2級、屏東縣2級、新竹縣1級、新竹市1級、苗栗縣1級、台中市1級、南投縣1級、台東縣1級、花蓮縣1級。
這次地震台南都很有感，且來得很突然不少人被嚇到，有人說剛剛幫嬰兒洗澡快嚇死，有人說剛要睡午覺被嚇醒，但很多人留言這次手機怎麼沒響，１級會響５級怎麼沒有響？有人說這次地震警報App都來不及預警。但也人說被app通知迅速到嚇到。
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